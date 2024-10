Il neo-retrò in sella a Triumph Speed Twin 900. Le novità della bicilindrica inglese

La filosofia Modern Classic Bike che si è evoluta con la versione 1200, calza a pennello anche per la Speed Twin 900, sorellina della roadster bicilindrica 2024, conosciuta a settembre. Di fatto la Speed più piccola esprime gli stessi concetti di base e cioè design iconico, facilità e piacere di guida, qualità costruttiva. Il tutto in una dimensione ridotta, ma solo per la cilindrata e le prestazioni più “amichevoli”.

Triumph Speed Twin 900: debutta a gennaio 2025 la nuova bicilindrica inglese

Ma per distinguersi immediatamente, la Speed Twin 900 porta a bordo colorazioni diverse come il bianco con finiture sul serbatoio rosso/blu, oppure il nero con accenti grigi e il grigio alluminio. E per rendere unica la bicilindrica di Hinckley avete a disposizione la bellezza di oltre 120 accessori destinati al look, al comfort, alla sicurezza e al piacere di guida, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Triumph Speed Twin 900: due mappe motore, ABS cornering e traction control

Tornando alle specifiche tecniche, la moto si aggiorna un po’ in ogni parte del progetto. Per esempio, davanti c’è una forcella a steli rovesciati Marzocchi, mentre dietro troviamo un doppio ammortizzatore Marzocchi con serbatoio separato e regolabile nel precarico, che lavora su un forcellone in alluminio. Sull’anteriore è montato anche un disco da 320 mm di diametro stretto da una pinza a quattro pistoncini ad attacco radiale, mentre dietro c'è un disco da 255 mm con pinza a due pistoncini. Per il piacere di guida e la sicurezza Triumph ha pensato di equipaggiare la Speed Twin 900 con pneumatici Michelin Road Classic su cerchi da 18'' all'anteriore e 17'' al posteriore.

VEDI ANCHE

Triumph Speed Twin 900: il motore bicilindrico eroga 65 CV per 80 Nm di coppia

La posizione di guida strizza l’occhio al comfort con la sella ridisegnata a 780 mm da terra (optional quella a 760 mm) per appoggiare bene i piedi al suolo. Il bicilindrico Bonneville offre la consueta fluidità di erogazione con una potenza di 65 CV/7.500 giri e una generosa coppia di 80 Nm/3.800 giri, gestiti al meglio dal comando dell’acceleratore ride by wire. E l’elettronica di bordo si esprime con i due riding mode a disposizione (Road, Rain), l’ABS cornering e il traction control ottimizzati nel funzionamento.

Triumph Speed Twin 900: erogazione corposa per un bel piacere di guida è la promessaELETTRONICA DI BORDO EVOLUTA Come per la sorella maggiore Speed Twin 1200, anche la 900 monta i fari full LED, un quadro strumenti con display LCD/TFT, connettività Bluetooth, modulo opzionale per la navigazione turn-by-turn e la presa di ricarica USB-C a sinistra del cruscotto. La nuova Triumph Speed Twin 900 sarà dai concessionari a febbraio 2025 anche nella versione con kit di depotenziamento per patente A2, a un prezzo di listino che parte da 9.795 euro f.c.

Motore 2 cilindri in linea, 900 cc, Euro 5 Potenza - coppia 65 CV a 7.500 giri - 80 Nm/3.800 giri Telaio Tubolare in acciaio Cambio a 5 rapporti Peso 216 kg o.d.m. Prezzo da 9.795 euro f.c.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/10/2024