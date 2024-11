Triumph Viper 400: la special di NoisyStyle che omaggia la Speed Triple

Tra le numerose novità esposte allo stand Triumph durante l’ultima edizione di EICMA c’era anche una stilosissima, anzi Noisystilosissima, “one off”: la Viper 400. Difficile non notarla, con quel colore acido acceso e lo sguardo da lunatico che è firma inconfodibile della casa di Hinckley… o almeno lo era finché la modernità ha preso il sopravvento, lasciando alla sola Rocket III il compito di tramandare questa nota stilistica ai posteri. La Viper 400 è un tributo tutto italiano – e molto milanese – alla roadster icona di Triumph ovvero la Speed Triple, a cura dell’atelier NoisyStyle e di Rodolfo Frascoli, papà delle ultime Trident, Street Triple e Tiger.

BASE SPEED Sotto alla Viper 400, seppur rivista sotto tantissimi particolari, si cela la nuova Speed 400 (qui la prova di Michele), una modern classic per patente A2 che sta dando tante soddisfazioni in termini di immatricolazioni a Triumph. Motore monocilindrico vivace, stile retrò rivisitato in chiave moderna, accessibilità e cura nella realizzazione sono senza dubbio i suoi punti di forza. La “one off” Viper 400, invece, si rifà alla storia moderna del marchio inglese, più hooligan, rievocando nella colorazione e nel doppio faro frontale le Speed Triple 955i e 1050.

La Triumph Viper 400 si rifà alle leggendarie Speet Triple 955 e 1050

UN PARTO Il progetto è durato 9 mesi, una gestazione lunga e intensa durante la quale Luca Ravezzani (aka Noisy Boy), Matteo Canciani e Rodolfo Frascoli hanno pensato a linee, componentistica e quant’altro, partendo da un foglio bianco fino ad arrivare al prodotto finito. Dove il loro talento non bastava hanno fatto affidamento sulla preziosa collaborazione di aziende e artigiani specializzati nella realizzazioni di parti uniche nel loro genere. Per tutti i dettagli vi consiglio di guardare la serie presente sul canale Youtube di Noisy.

Frascoli, Ravezzani e Canciani con la loro Triumph Viper 400

INTERGENERAZIONALE Oltre alla bellezza in sé della Viper 400 trovo fantastico come due giovani designer e customizzatori abbiano trovato la giusta chimica con un vero e proprio guru del design a due ruote come Rodolfo Frascoli, che s’è detto entusiasta di questa collaborazione con l’Atelier NoisyStyle: “Lavorare con Luca e Matteo mi ha trasmesso un’energia pazzesca. Con entusiasmo, professionalita’ e spinta ad approfondire ogni singolo dettaglio, hanno dato voce ad artigiani e figure importantissime che lavorano nel mondo delle due ruote enfatizzando ogni fase del processo di creazione di una moto, dalla stock ad una vera special.” Al momento la Viper 400 è pensata per essere un pezzo unico, ma chissà che in quel di Hinckley, per andare a rinforzare maggiormente la presenza nel segmento delle patenti A2, non decidano di trarre ispirazione da lei per la realizzazione di una streetfighter di piccola cilindrata da produrre in serie. Io la guiderei con tanto piacere.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 14/11/2024