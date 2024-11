EICMA 2024: le novità allo stand Triumph raccontate da Alberto Marazzini. Video

Tanta carne al fuoco per Triumph a EICMA 2024. Alberto Marazzini, Marketing and PR Manager Triumph Motorcycles Italia, ci racconta dal Salone di Milano le novità sullo stand: dalla Tiger Sport 800, connubio di prestazioni sportive e capacità touring, con cui TRiumoh entra nel mondo delle crossover medie, alla famiglia Speed Twin, con la ''piccola'' 900, la 1200, che si rinnova nel look e diventa più potente, e la 1200 RS, che ha nuovi colori e un elettronica più raffinata, fino alla Trident 660 2025, che diventa più tecnologica e meglio rifinita.

OFF-ROAD Sullo stand a EICMA 2024 anche la seconda moto da cross costruita da Triumph, la TF450 RC, con cui la Casa inglese conferma la volontà di presidiare in maniera ambiziosa il mondo off-road e racing, appoggiandosi a un brand ambassador come Ricky Carmichael.

Pubblicato da Isabella Galli, 08/11/2024