Speed Triple 1200 RS: la Triumph si fa più spinta con semimanubri e semiattive

Solo alcuni mesi fa ho avuto il piacere di provare la Speed Triple 1200 RS – ma ho avuto la fortuna di guidare anche la RR su strada e in pista – e ora sembra che in Triumph stiano architettando qualcosa di nuovo... Sì perché la nuda di Hinckley è stata avvistata in Spagna in un nuovo abito: al posto del classico manubrio tubolare dei semimanubri e sospensioni semiattive in luogo delle meccaniche. Che RS e RR si stiano fondendo in una sola moto?

RS vs RR A differenziare le due versioni, semi-carena e faro a parte, ci sono proprio semimanubri e sospensioni (su questa arriva un ammortizzatore di sterzo sotto il faro). La RR, nonostante un aspetto praticamente unico nel panorama e l'ottimo pacchetto, non è stata molto apprezzata dal pubblico. La RS immortalata nelle foto spia sembra proprio frutto di un trapianto di contenuti dalla RR – ma ci sono anche cerchi nuovi e forse pedane più arretrate – e potrebbe strizzare l'occhio a chi, dalla nuda inglese, cerca qualcosa in più anche per i track days.

NUOVA SPEED Che si tratti di una nuova Speed RS 2025? Oltre a quanto già menzionato in termini di ergonomia e sospensioni, chissà che non ci si possa aspettare qualcosa in più anche dal 3 cilindri da 1.160 cc, attualmente accreditato di 180 CV. La Speed che conosciamo ora è una maxi naked dallo straordinario equilibrio su strada, capace di prestazioni elevatissime ma anche di trasmettere feeling e comfort sconosciuti ad altre rivali di categoria. Questa nuova versione, però, sembrerebbe sparigliare le carte...

Fonte: MCN

Pubblicato da Michele Perrino, 04/03/2024