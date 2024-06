Speed Triple 1200 RR Breitling Limited Edition: solo 270 "gioielli" al mondo

Continua la collaborazione tra due brand che fanno della cura e della ricercatezza i propri pilastri: dopo la Speed Twin, Triumph Motorcycles e Breitling presentano Triumph Speed Triple 1200 RR Breitling, un’edizione limitata disponibile in soli 270 esemplari per il mercato globale. Scopriamo insieme cosa caratterizza la serie limitata e numerata della sportiva dal sapore retrò made in Hinckley.

Speed Triple 1200 RR Breitling Limited Edition

UN GIOIELLO DI MOTO A caratterizzare la nuova Triumph Speed Triple 1200 RR Breitling è la colorazione distintiva antracite, con dettagli in oro dipinti a mano, sella in pelle con cuciture francesi, terminale Akrapovič di altissima qualità e parti in fibra di carbonio ultraleggera, già presente sul modello di serie. Breitling ci mette lo “zampino” nei dettagli, dalla schermata di avviamento personalizzata, logo inciso al laser sul badge installato al centro dell’asse posteriore oltre a un distintivo logo Breitling sul serbatoio, anch’esso in oro. Oltre allo scarico nulla da segnalare per quanto riguarda ciclistica o motore, d’altronde la Speed Triple RR è già una moto ricchissima nella dotazione, con sospensioni semiattive Öhlins e un bel “Triple” da 180 CV e 125 Nm di coppia, che ha il compito di spingere meno di 200 kg di moto. Completa il quadro l’elettronica evoluta che fa da contraltare ad un look vagamente retrò. La nuova Speed Triple 1200 RR Breitling Limited Edition è disponibile da giugno 2024 con un prezzo nel mercato italiano di € 25.995 (franco concessionario).

CHE ORE SONO? Chi sceglierà la nuova Triumph Speed Triple 1200 RR Breitling in edizione limitata avrà inoltre l’opportunità di acquistare un Chronomat B01 Triumph Owners Exclusive su Breitlin.com abbinato alla moto, disponibile solo su ordinazione. Il Chronomat B01 42 Triumph è impreziosito da una lunetta in titanio e oro rosso 18k, con un quadrante antracite che riprende le tonalità della moto, mentre i dettagli dorati richiamano la forcella anteriore Öhlins della Speed Triple 1200 RR. Questa nuova versione presenta inoltre un cinturino in pelle marrone traforata, che cattura l’essenza della guida in libertà su strada. Ogni orologio avra’ il fondello inciso con il medesimo numero progressivo della propria Triumph Speed Triple.

PAROLA AI BOSS A margine della presentazione dei nuovi gioielli dei rispettivi marchi hanno rilasciato delle dichiarazioni i CEO delle due aziende,Nick Bloor, CEO di Triumph Motorcycles, e Georges Kern, CEO di Breitling: “La collaborazione tra Triumph e Breitling unisce due mondi e rafforza le passioni comuni per precisione, velocità e stile impeccabile” – dice Bloor – e gli fa eco Kern: “Chronomat e Speed Triple 1200 RR sono due esempi che rappresentano i più alti standard di design e prestazioni. Con Triumph condividiamo uno spirito unico che unisce arte, maestria e avventura”.