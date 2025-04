Triumph presenta TF 250-E e TF 450-E 2026, le prime moto da enduro. Caratteristiche e prezzi

Triumph presenta le nuove TF 250-E e TF 450-E 2026, le moto da enduro che, insieme a quelle da cross, completano la gamma off road. Sviluppate da Triumph in collaborazione Iván Cervantes, cinque volte campione del mondo, e Paul Edmondson, quattro volte iridato, sono state progettate per offrire prestazioni ai vertici della categoria, afferma Triumph. Scopriamo quali sono le caratteristiche tecniche delle nuove monocilindriche, la data di uscita e i prezzi.

Motore, potenza e coppia

La Triumph TF 250-E monta il nuovissimo motore monocilindrico DOHC enduro Triumph da 250 cc, il più potente della categoria di riferimento, afferma la Casa di Hinckley: la potenza è di 42,3 CV e la coppia di 27,8 Nm, per una capacità di allungare fino a 12.800 giri/min. Entrambi i motori sono stati sviluppati per avere una maggiore inerzia rispetto a quelli da motocross, garantendo un’erogazione di potenza più stabile e gestibile per affrontare condizioni di gara diverse e imprevedibili. La frizione Exedy è di derivazione racing, mentre il cambio è a 6 rapporti. Il corpo farfallato Dell’orto da 44mm dedicato fornisce un sistema di bypass dell’aria per le partenze a freddo e un regime di minimo regolabile manualmente. Le valvole Del West sono in titanio Del West e il pistone König in alluminio forgiato. Il radiatore e la ventola ausiliaria, abbinati al filtro a doppio stadio fornito da Twin-Air, promettono un raffreddamento costante del motore, per un’erogazione della potenza perfetta anche nelle competizioni più impegnative.

Elettronica

Il sistema di gestione motore di TF 250-E e TF 450-E è dotato di un software completamente personalizzato e si avvale di strategie di mappatura e controllo della trazione sviluppate congiuntamente da Triumph e Athena per migliorare prestazioni e affidabilità. La doppia mappatura del motore consente di adattare le prestazioni alle diverse condizioni attraverso la pressione di un pulsante, ma è possibile aggiungere ulteriori mappe grazie al modulo Wi-Fi (optional) e all’app Triumph MX Tune Pro. La TF 250-E offre di serie Quickshifter, Launch Control e Controllo di Trazione.

Ciclistica, peso e misure

Il telaio della TF 250-E è un trave centrale in alluminio, con massa e rigidità ottimizzate e un baricentro basso. Il telaio presenta inoltre una saldatura TIG a mano e lavora insieme a una forcella KYB completamente regolabile con molle elicoidali da 48 mm e un forcellone in alluminio con mono regolabile a 3 vie dotato di leveraggio per, rispettivamente, 300 e 313 mm di escursione. I cerchi sono D.I.D DirtStar da 21'' e 18'' con pneumatici Michelin Enduro 2, mentre i dischi sono Galfer da 260 e 220 mm con pinze Brembo flottanti a due e un pistoncino. La Triumph TF 250-E 2026 ha un interasse di 1.488 mm, un angolo di inclinazione del cannotto di sterzo di 26,8°, un avancorsa di 113 mm e un peso in ordine di marcia di 114,2 kg (la sella è alta 955 mm).

Motore, potenza e coppia

La TF 450-E è equipaggiata col monocilindrico da 449 cc SOHC, un motore capace di 58,6 CV di potenza e 49.3 Nm di coppia, con un allungo fino a 10.500 giri/min. Per la TF 450-E, a differenza della 250, l’asse e i bilancieri sono stati impreziositi con rivestimenti DLC (Diamond Like Carbon) che migliorano la durata e riducono l’attrito.

Elettronica

Anche la TF 450-E può contare su Traction Control, Launch Control, Quickshifter e due mappature motore.

Ciclistica, peso e misure

Anche la TF 450-E può contare sul telaio in alluminio dorsale e doppia culla, forcella KYB completamente regolabile con molle elicoidali da 48mm e forcellone in alluminio con mono regolabile a 3 vie dotato di leveraggio per, rispettivamente, 300 e 313 mm di escursione. Anche i cerchi sono gli stessi della 250, i D.I.D DirtStar da 21'' e 18'' con pneumatici Michelin Enduro 2, così come i dischi Galfer da 260 e 220 mm con pinze Brembo flottanti a due e un pistoncino. Identiche a quelle della TF 250-E le misure della TF 450-E, tra interasse di 1.488 mm, angolo di inclinazione del cannotto di sterzo di 26,8°, avancorsa di 113 mm e altezza sella di 955 mm. Identico anche il serbatoio da 8.3 litri, col peso in ordine di marcia che sale a 116,7 kg.

Le nuove Triumph TF 250-E e TF 450-E 2026 arriveranno a partire da aprile 2026 con prezzi rispettivamente di 11.195 e 11.795 euro. I ricambi delle moto saranno disponibile online sul portale, ottimizzato per i dispositivi mobili, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Pubblicato da Michele Perrino, 01/04/2025