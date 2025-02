Triumph Speed 400 RR e Scrambler 400 XE: nuove Modern Classic all'orizzonte

Le nuove Triumph Speed 400 RR e Scrambler 400 XE sono le prossime indagate tra le novità 2025 della Casa inglese. Le moto della gamma Modern Classic, infatti, sono state avvistate e immortalate durante i test: scopriamo di più sulle nuove moto per patente A2 grazie alle foto spia.

La Speed 400 RR insegue il successo delle altre 400 della gamma Triumph, Speed 400 e Scrambler 400 X, moto che hanno ottenuto ottimi risultati nelle vendite. Da una costola della Speed 400, la naked, ecco la 400 RR: per la sportiva retrò un piccolo cupolino con plexi e una posizione di guida più sportiva, caricata sull'avantreno, ma anche un nuovo serbatoio più allungato. E chissà che non arrivi il cambio elettronico!

Triumph Speed 400 RR, ispirata nella linea alla 1200 RR

Triumph Speed 400 RR: motore e ciclistica

La base tecnica della Speed 400 RR dovrebbe essere la stessa della naked già in vendita. Dal monocilindrico DOHC a 4 valvole da 398 cc capace di 40 CV a 8.000 giri/min e 37,5 Nm a 6.500 giri/min, passando per il telaio in acciaio, il forcellone in alluminio e i cerchi in alluminio di 17'' abbinati a gomme di misura 110/70 e 150/60 (ottime Metzeler Sportec M9RR, sulla Speed normale). Immaginiamo che anche sospensioni e freni saranno i medesimi, per quanto, magari, con messe a punto differenti. Avremo quindi 140 mm di escursione per la ruota anteriore e 130 mm per la posteriore oltre a un disco di 300 mm con pinza ad attacco radiale a quattro pistoncini. La Speed 400 già in commercio ha sella a 790 mm da terra, serbatoio da 13 litri e pesa 170 kg in ordine di marcia. Ci aspettiamo che la RR replichi questi numeri, magari con un paio di kg in più per via della semicarenatura.

La Scrambler 400 XE andrà probabilmente ad affiancare la sorella Scrambler 400 X e rappresenterà il modello con specifiche migliori, come già accade nella gamma Scrambler 1200. La differenza più evidente col modello già in vendita è rappresentata dai cerchi a raggi, probabilmente tubeless secondo i colleghi di Cycle World che riportano la notizia. E saranno presenti di serie varie parti che sulla ''X'' sono in optional – parafango alto, paramotore, barre di protezione, parabrezza.

Triumph Scrambler 400 XE, cerchi a raggi e posizione di guida con busto dritto

Triumph Scrambler 400 XE: motore e ciclistica

La base tecnica della Scrambler 400 XE sa dovrebbe essere la stessa della Scrambler già in vendita. Quindi, di nuovo, monocilindrico DOHC a 4 valvole da 398 cc capace di 40 CV a 8.000 giri/min e 37,5 Nm a 6.500 giri/min, telaio in acciaio con telaietto imbullonato, forcellone in alluminio e i cerchi di 19'' l'anteriore e 17'' il posteriore abbinati a gomme di misura 100/90 e 140/80 (ottime Metzeler Karoo Street, sulla ''X''). Come per la nuda, immaginiamo che anche sospensioni e freni saranno i medesimi, per quanto, magari, con messe a punto differenti. Avremo quindi 150 mm di escursione per entrambe le ruote oltre a un disco di 320 mm con pinza ad attacco radiale a quattro pistoncini. La Scrambler 400 X ha sella a 835 mm da terra, serbatoio da 13 litri e pesa 179 kg in ordine di marcia. Ci aspettiamo che la XE replichi questi numeri.

Dalle foto di Bernhard M. Höhne/BMH Images le moto appaiono in uno stato prossimo alla produzione di serie ed è quindi possibile immaginare il loro arrivo nei concessionari in tempi ragionevolmente stretti – prima dell'estate? Nessuna informazione naturalmente è trapelata sui prezzi ma è lecito aspettarsi che siano di poche centinaia di euro superiori a quelli delle rispette sorelle:

Speed 400 5.695 euro f.c.

5.695 euro f.c. Scrambler 400 X 6.395 euro f.c.

Triumph Speed 400 e Scrambler 400 X

Pubblicato da Michele Perrino, 24/02/2025