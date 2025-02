Triumph: che risultati nel 2024! La classifica con le moto più vendute in Italia

Un grande anno per Triumph il 2024, con un +22% rispetto al 2023: scopriamo la classifica con le moto più vendute in Italia

Un anno di successi per Triumph quello appena trascorso. La Casa inglese ha infatti migliorato le vendite rispetto al 2023: scopriamo quindi i numeri di questo traguardo ma soprattutto le moto artefici del risultato.

Triumph Motorcycles: le moto (grandi) più vendute in Italia nel 2024

Nel 2024 Triumph ha venduto un totale di 8.525 moto in Italia, il 22% in più rispetto 2023, quando furono 7.007. La più apprezzata dagli italiani è la Tiger 900, con 1.071 pezzi, seguita da una moto che rappresenta il marchio di fabbrica per il motociclista più sportivo, la Street Triple, con 1.038 unità. A chiudere il podio delle moto over 500 cc ci pensa un'altra naked, la Trident, con 779 moto.

Triumph Motorcycles: le moto (piccole) più vendute in Italia nel 2024

Triumph Speed 400 e Scrambler 400 X

Nel primo anno dall'ingresso nella gamma Triumph hanno fatto faville le piccoline. Parlo di Speed 400 e Scrambler 400X che, lo scorso anno, hanno fatto registrare 2.217 unità vendute: i motociclisti hanno scelto 1.157 Speed 400 e 1.060 Scrambler 400X.

Per maggiori informazioni sulle moto di Triumph Motorcycles, potete cliccare qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 14/02/2025