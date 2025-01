Triumph Tiger Sport 800 2025, la prova: data di arrivo, prezzo e scheda tecnica

La nuova Triumph Tiger Sport 800 2025 è stata svelata a EICMA ma ora è tempo di raccontarvi come va: dopo la prova su strada scopriamo quindi pregi e difetti, ma anche data di arrivo, versioni, prezzo e scheda tecnica della nuova crossover inglese.

Triumph Tiger Sport 800 2025, 3/4 anteriore

Beh, parlando della Tiger Sport 800 dovremmo dire che tutta la moto è una novità (o quasi). Sì perché tranne cerchi, forcellone e TFT – prelevati dalla Tiger Sport 660 – tutto il resto è ''nuovo''. Il motore 3 cilindri da 798 cc per 115 CV a 10.750 giri/min e 84 Nm a 8.500 giri/min – derivato dal 765, ma diverso – così come il telaio, derivato dalla 660, uguale nelle geometrie ma aggiornato (dicono da Triumph). Le grandi novità continuano e sono la piattaforma IMU a 6 assi, che si porta dietro ABS e Traction Control Cornering, ma anche il cambio elettronico Triumph Shift Assist, di serie. Per un ripasso completo trovate articolo e video qui.

Triumph Tiger Sport 800 2025: novità alla ciclistica

Anche le sospensioni Showa della Tiger Sport 800 sono dedicate: la forcella è regolabile in estensione e compressione, il mono in precarico – tramite un pratico pomello – ed estensione (150 mm l'escursione sulle ruote). Concludiamo la parte ''statica'' con i freni, un doppio disco da 310 mm con pinze ad attacco radiale Triumph e un disco da 255 mm con pinza a singolo pistoncino.

Triumph Tiger Sport 800 2025: dotazioni da viaggio

Da brava crossover la Tiger Sport 800 si equipaggia di serie anche con cruise control e plexi regolabile manualmente, mentre le manopole riscaldabili sono optional, così come le borse laterali da 57 litri – ciascuna in grado di ospitare un casco integrale XL – o i paramani, tutti accessori disponibili nel GT Pack.

La nuova Tiger Sport è bella da guardare – in particolare con la livrea gialla – ma anche da toccare e la qualità percepita è molto buona: la plastica è tanta, nell'area del serbatoio, così come davanti nella zona del cupolino: l'unico punto forse un pelo sottotono – ma davvero si tratta di andare a ricerare il capello – è quella cover nera che cinge il serbatoio nella zona del cavallo, un po' più leggera al tatto. Bene i blocchetti, bene la leva freno – regolabile su 5 livelli – e anche il plexi, la cui regolazione è semplice ma necessità di un po' di forza (pertanto meglio occuparsene da fermo).

Triumph Tiger Sport 800 2025: ergonomia

Una volta in sella alla Tiger Sport 800 si tocca bene il terreno: nonostante gli 835 mm da terra, infatti, dai miei 180 cm riesco a poggiare entrambe le piante dei piedi saldamente a terra per merito di un'ottima sciancratura della seduta in prossimità del serbatoio (ah, il serbatoio è cresciuto fino a 18,5 litri). Bene anche pedane e manubrio: le prime non conferiscono una posizione particolarmente raccolta per le gambe, mentre il manubrio è leggermente inclinato in avanti, per un feeling di guida sull'avantreno da vera crossover sportiva. Nessun affaticamento anche dopo i 200 km di oggi: sportiva sì, ma confortevole. Promossa!

Triumph Tiger Sport 800 2025, su strada

Triumph Tiger Sport 800 2025: come va il motore

Il nuovo 3 cilindri della Tiger Sport 800 è un gran bel motore. Da bravo tricilindrico è elastico sotto, anche a regimi inferiori ai 2.000 giri/min, ma si fa sentire dai 4.000 giri in poi, fino a diventare bello emozionante e gutturale dai 7-8.000 giri al minuto. Un motore molto usabile, il suo maggior pregio è rimanere altamente performante ma non folle: si muove bene in basso, ha dei buoni medi e allunga anche discretamente col un bel sound. Tra i migliori motori che si possa trovare per l'uso stradale. Ah, dimenticavo: di coppia ce n'è tanta e, anche in mappa Sport – quindi con traction control attivo – la ruota davanti talvolta ha voglia di fare capolino...

Triumph Tiger Sport 800 2025: come funziona il cambio

Il Triumph Shift Assist della Tiger Sport 800 è un ottimo cambio elettronico, anche se non è perfetto. Lavora molto bene – mi è capitato solo un impuntamento durante tutta la prova e vi assicuro che l'ho stressato molto – ma in scalata è un po' meno incline a fare il cambio sportivo vero: se in salita digerisce bene le marce una dopo l'altra e galvanizza l'esperienza, in scalata è un po' più lento di quel che non mi aspetterei. Niente paura, è solo che la Tiger Sport 800 fa venire così voglia di guidare come su una Street Triple...

Triumph Tiger Sport 800 2025: sospensioni e comfort

Come dicevo, la Tiger Sport 800 è una crossover sportiva e non fa niente per nasconderlo. Ciononostante il comportamento delle Showa è molto buono a tutto tondo: offrono un buon sostegno con le tarature di serie, ma possono essere regolate (il mono anche rapidamente grazie al pomello sul fianco sinistro). Per la guida sportiva non cambierei nulla, mentre su dossi o avvallamenti potrebbero restituire qualche contraccolpo: ho detto crossover sportiva, mica maxi enduro!

Triumph Tiger Sport 800 2025: la guida su strada (e la frenata)

Insomma, la Tiger Sport 800 si presta a far divertire, l'avrete capito. Le gomme di primo equipaggiamento, le Michelin Road 5, le danno quell'atteggiamento agile e svelto: sulla strade teatro della prova, quasi totalmente umide o bagnate, si sono comportate molto bene, regalando grande fiducia. La Tiger Sport 800 è facile, divertente, agile – non si avvertono i 214 kg in o.d.m. – e anche discretamente galvanizzante quando si spinge. Anche la frenata è all'altezza: sia la leva che il pedale vanno strizzati-spremuti un po' per avere decelerazioni più consistenti, ma ben figurano. Del Cornering ABS... neanche l'ombra: sul bagnato ho provato a frenare forte fin dentro la curva, l'avantreno resta comunicativo e stabile, non allarga. Stessa cosa per il Traction Control Cornering: ho visto per caso accendersi la spia sul display una volta, ma mai avvertito tagli o cali di potenza. Grazie IMU a 6 assi!

Triumph Tiger Sport 800 2025: crossover da viaggio (protezione aerodinamica)

Finora vi ho detto che nuova Tiger Sport 800 è una crossover sportiva. Infatti è così, perché il motore e la ciclistica sembrano più orientati al divertimento che non al turismo in prima classe con il passeggero (almeno questo è il mio feedback dopo questo primo test). Questo, però, non significa che la crossover inglese sia incapace di viaggiare, magari anche in coppia: la sella del passeggero non sembra male e c'è tutto lo spazio che serve per stare bene anche con due bei tester (dietro di me il collega di DueRuote Fabio Tagliaferri, di 175 cm). L'area della carenatura, poi, è stata resa larga per proteggere le gambe – direi missione compiuta, gambe bagnate dalla pioggia solo sulle tibie – mentre cupolino, deflettori e plexi in posizione alta riescono a togliere da busto e spalle l'aria (ne resta dal mento in su). Insomma, senza tanto girarci intorno: ci sono forse crossover più comode, ma si difende bene.

Triumph Tiger Sport 800 2025: conclusioni

Bella linea – bellissimo colore! – confortevole ma soprattutto molto sportiva. La Tiger Sport 800 sembra perfetta per chi non vuole più semimanubri o manubri troppo spioventi e cerca ancora quella ''birra'' tra motore e ciclistica... mangiacurve. La ricetta sembra davvero quella giusta: sul banco degli imputati ci va il display, un po' vecchiotto e che non mostra nemmeno il riding mode inserito, ma se badate al sodo, allora ci siamo. Il cambio quickshifter lascerà forse qualche riserva in scalata a chi, come me, è abituato a togliere 4 marce una di fila all'altra in fondo al rettilineo del Mugello, ma per il resto: good job Triumph!

La nuova Tiger Sport 800 2025 arriverà a marzo con un prezzo a partire da 11.995 euro. Per la versione gialla della prova servono 100 euro in più, mentre per i vari accessori potete consultare il configuratore di Triumph (cliccando qui): ad oggi portarsi a casa una moto come quella della nostra prova ma dotata di GT Pack servono circa 14.000 euro.

Triumph Tiger Sport 800 2025, due delle livree

Motore 3 cilindri 12 valvole DOHC Euro 5+

Cilindrata 798 cc

Potenza 115 CV a 10.750 giri/min

Coppia 84 Nm a 8.500 giri/min

Peso o.d.m. 214 kg

Prezzo da 11.995 euro

Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Triumph cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 26/01/2025