BMW F 900 XR 2025: più ricca è meglio! La prova

Ho messo alla prova nuova BMW F 900 XR 2025, crossover sportiva di BMW che, subito dietro alle grandi GS e alla 750 GS, è stata la quarta moto più venduta in quel di BMW Motorrad (dati 2023). Una moto quindi tutt'altro che insignificante per la Casa di Monaco che, nel 2025, si è aggiornata in termini di ciclistica, elettronica e dotazione (per un ripasso trovate qui tutte le novità della nuova F 900 XR).

La BMW F 900 XR 2025 nella prova su strada

La F 900 XR 2025 cambia il giusto poco a livello estetico, con un nuovo posteriore che ora integra negli indicatori di direzione anche la luce del fanale. Una scelta più moderna che, dal mio punto di vista, lascia intatto l'aspetto estetico complessivo, più che gradevole. Tanta plastica – la si percepisce in particolare nella cover serbatoio – che però non pregiudica il look e neanche le sensazioni tattili, perché tutto sembra al suo posto, curato. Solita qualità BMW nei comandi, facili, ben fatti e piacevoli da gestire (regolazione dell'altezza plexi con una sola mano inclusa).

BMW F 900 XR 2025: posizione di guida

Sulla F 900 XR la sella, a 820 mm, mi consente di toccare bene dai miei 180 cm ma non disperino i meno alti: BMW ha pensato a voi con optional quali assetto ribassato o sella bassa, che portano l'altezza della seduta rispettivamente a 775 mm e 795 mm. La posizione di guida è comoda, col busto eretto e un carico davvero limitato su braccia e polsi. La sportività della F 900 XR è forse più evidente nella distanza pedane-sella, non molto elevata: le gambe sono un po' rannicchiate e, anche longitudinalmente, lo spazio non abbonda perchè il supporto lombare è alto e vicino. Per i più alti o chi cerca una maggior comodità, sono disponibili gli optional sella alta e sella comfort (con altezza sella a rispettivamente 840 e 845 mm).

BMW F 900 XR 2025: motore e cambio

Nulla di nuovo per F 900 XR 2025 – omologazione Euro 5+ a parte – sotto il profilo del propulsore. Il bicilindrico parallelo frontemarcia 4 valvole per cilindro s 895 cc, raffreddato a liquido, eroga 105 CV a 8.500 giri/min e 93 Nm a 6.750 giri/min. Fluido quanto basta in basso – preferisce viaggiare sopra i 2.500 giri/min – è ricco di coppia ai medi, con una bella tonalità di scarico rauca al salire dei giri. Un motore perfetto nel mondo reale, capace di ottime prestazioni ma senza risultare così esuberante da mettere in difficoltà. Buono il cambio a 6 rapporti – qui in versione Pro, elettronico, incluso nel pacchetto Dynamic – caratterizzato da innesti corti e contrastati, qualche volta troppo: nella guida sportiva, col salire dei giri, funziona bene, mentre talvolta risulta un po' legnoso quando si va a spasso e si mantiene il motore a un regime più basso. Un cenno infine ai riding mode, con la mappa Dynamic, rivista per una risposta più pronta, appuntita ma senza eccedere come succede a volte con la più spinta delle configurazioni. Come da programma le mappe Road e Rain che assopiscono di conseguenza la risposta del gas.

BMW F 900 XR 2025: sospensioni e comfort

La F 900 XR 2025 della nostra prova, dotata di ESA al posteriore – optional compreso nel pacchetto Dynamic – sa farsi valere in tutte le condizioni. Lo so, la grande novità è la nuova forcella completamente regolabile – tutto meccanicamente – ma vuoi mettere poter premere un tastino sul manubrio e scegliere se avere un mono morbido o sostenuto? Sì, tutto con un click, perché basta selezionare la modalità Road per avere una sospensione posteriore morbida, pronta a garantire il massimo comfort, oppure Dynamic per avere il sostegno necessario nella classica ''sparata'' con gli amici. La forcella da 43 mm offre un buon compromesso col setting di base: di fabbrica il compromesso è leggermente sostenuto, ma la possibilità di regolare precarico, compressione ed estensione dà ad ognuno la propria taratura in funzione delle esigenze o dello stile di guida.

BMW F 900 XR 2025: la guida tra le curve

La F 900 XR 2025 non fa nulla per nascondere le sue volontà da crossover sportiva. Complici anche i nuovi cerchi – più leggeri di 1,8 kg – ha un bel guizzo e sembra disfarsi degli oltre 200 kg a secco una volta in movimento. Un atteggiamento che si enfatizza con le Michelin Road 6 di primo equipaggiamento: con le coperture francesi è più svelta, agile ad aggredire la corda, mentre se monta le Continental ContiRoadAttack 4 rallenta un po' in favore di una discesa in piega più rotonda e composta. I più aggressivi forse preferiranno le Michelin, i più progressivi le Conti.

BMW F 900 XR 2025: elettronica e aiuti alla guida

Uno step fatto dalla F 900 XR 2025 è certamente quello dell'elettronica, con l'arrivo di ABS Pro, DBC, DTC e MSR di serie. Una serie di aiuti che, nella giornata soleggiata e con temperature nell'ordine dei 15°C, ha vigilato quasi sempre silenziosamente. Il Dynamic Traction Control si è manifestato in un paio di occasioni durante la guida più... infuocata, mettendo la parola ''no'' a una probabile perdita di aderenza in uscita di curva.

BMW F 900 XR 2025: viaggio e protezione aerodinamica

La F 900 XR 2025 di BMW Motorrad è un crossover sportiva ma sa fare molto bene anche la touring. Di serie sono arrivati paramani e manopole riscaldabili e, grazie all'aggiunta del pacchetto Comfort – optional – guadagna anche cruise control, parabrezza alto e sistema di fissaggio per borse (ma anche sistema keyless e predisposizione per il sistema di navigazione). Il cruise ha il consueto funzionamento delle moto di BMW Motorrad e si attiva sul blocchetto sinistro in due click, tutto intuitivo. Le manopole riscaldabili hanno 3 livelli di intervento attraverso il pulsante posto sul blocchetto destro: sul più alto tengono caldo molto bene. Ultimo, ma non per importanza, il plexi maggiorato: si alza in un click – con una sola mano – e protegge piuttosto bene, deviando l'aria verso la parte alta del casco e allontanandola dalle spalle. Una dotazione ricca, ma tanti optional si pagano... quanto?

La nuova BMW F 900 XR 2025 attacca il listino attacca a 12.250 euro ma, per averne una come quella della mia prova, con l'appariscente livrea Sport (370 euro), il Pacchetto Comfort (860 euro) che aggiunge keyless, cruise control, predisposizione per sistema di navigazione, parabrezza alto e sistema di fissaggio per borse, il Pacchetto Dynamic (860 euro) con modalità di guida Pro, cambio elettronico Pro, Dynamic ESA al posteriore ed E-Call, servono poco meno di 2.500 euro in più, per un prezzo finale di 14.660 euro chiavi in mano.

Pubblicato da Michele Perrino, 05/03/2025