BMW Motorrad presenta la nuova F 900 XR 2025. Il prezzo

Nuova BMW F 900 XR 2025 si adegua alla normativa Euro 5+ mantenendo i 105 CV di potenza massima a 8.500 giri/min – sono 93 Nm a 6750 giri/min – ma si aggiorna sia fuori che dentro. Scopriamo tutte le novità tra motore, aerodinamica, ciclistica ed elettronica.

Aggiornamenti a tutto tondo per la nuova F 900 XR 2025 che cambia fuori, con l'arrivo dei paramani di serie che migliorano l'aerodinamica, insieme col cupolino ridisegnato per offrire maggiore protezione dall'aria. A cambiare anche l'ergonomia, con una posizione più sportiva e caricata sull'anteriore. Sempre in ottica sportività è interessante l'aggiornamento della forcella da 43 mm ora completamente regolabile – escursione 170 mm davanti, 172 mm dietro – così come l'arrivo di nuovi cerchi in alluminio, ora più leggeri di circa 1,8 kg, per una diminuzione del peso di circa 3 kg rispetto al precedente modello (merito anche della nuova batteria più leggera di 0,8 kg). Il peso della nuova F 900 XR 2025 col pieno è di 216 kg.

DI PIÙ Grandi novità anche al comparto elettronica con l'arrivo, di serie, di un nuovo riding mode Dynamic, del Dynamic Traction Control (DTC), del BMW Motorrad ABS Pro, del Dynamic Brake Control (DBC) e del controllo della coppia di trascinamento del motore. Ma non è finita: come equipaggiamento standard arriva anche un nuovo posteriore con indicatori di direzione integrati, Headlight Pro con luci diurne e fari adattivi, ma anche porta di ricarica USB-C e manopole riscaldabili.

Nuova BMW F 900 XR 2025 sarà disponibile in 3 varianti, Racing Red, Triple Black e Sport – quella di copertina dell'articolo – con prezzi a partire da 12.250 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/11/2024