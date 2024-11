BMW M RR WSBK Champion Edition 2024: in vendita solo 52 moto delle 54 (ecco perché)

Con la vittoria di Toprak Razgatlıoğlu nel Mondiale SBK, al suo primo anno in BMW, che fai, non realizzi una moto celebrativa? Eccome, rispondono forte in quel di Monaco, con la M RR WSBK Champion Edition 2024, una M 1000 RR molto speciale, non solo per il prezzo, ma anche per la tiratura limitata in 54 esemplari (di cui solo 52 sono disponibili per la vendita).

La firma di Toprak sulle M RR WSBK Champion Edition 2024

COME È FATTA La M RR WSBK altro non è che una M 1000 RR 2024 con pacchetto M Competition molto speciale. Il pacchetto include il codice di attivazione per l'utilizzo dell'M GPS Laptrigger, la verniciatura M Motorsport con il colore base Blackstorm metallic e la catena M Endurance con rivestimento DLC, inoltre a impreziosire la M 1000 RR ci pensano il pacchetto M Carbon con componenti in carbonio rivestiti da vernice trasparente, il pacchetto M Billet con pedane M alleggerite di 150 g e un pacchetto per il passeggero. Oltre a ciò la moto riprende design e adesivi della moto da corsa, ma vanta anche diversi altri componenti in carbonio llmberger, tra cui coperture per serbatoio, telaio, forcellone, cablaggio e frizione, oltre a parti della carenatura, uno scudo termico per lo scarico e un portatarga in carbonio. E ovviamente c'è la firma di Toprak.

La M RR WSBK Champion Edition 2024

QUANTO COSTA La BMW M RR WSBK Champion Edition 2024 è realizzata in sole 54 unità, con numeri progressivi da 1 a 54. Come dicevo all'inizio, però, solo 52 di questi saranno disponibili per il pubblico dal momento che la numero 1/54 è stata donata a Toprak stesso e la 54/54 sarà conservata da BMW Motorrad nel proprio museo. Per portarsi a casa la specialissima M 1000 RR servono 54.000 euro – IVA inclusa al 19% –cifra che comprende non solo la moto ma anche un voucher per il sistema di scarico in titanio Akrapovič Evolution Line e l’opportunità di incontrare il campione del mondo Toprak Razgatlıoğlu. Attenzione, però: la moto è omologata in Germania attraverso un processo di approvazione individuale. Le possibilità di immatricolazione in altri mercati europei devono essere verificate caso per caso con i rispettivi referenti di BMW Motorrad.

Pubblicato da Michele Perrino, 19/11/2024