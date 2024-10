BMW S 1000 R e M 1000 R 2025: ecco come alzano l'asticella

BMW Motorrad, al fianco delle carenate S 1000 RR e M 1000 RR 2025 ha svelato i nuovi modelli M 1000 R e S 1000 R 2025. Le due Hypernaked promettono di innalzare ulteriormente l'asticella delle prestazioni e dell'emozione su strada, attraverso un design rivisto ma anche tanta tecnologia di serie in più, derivata dall’esperienza nel campo racing.

BMW S 1000 R 2025

La S 1000 R 2025 si presenta con un look rinnovato, condiviso con la sorella M e ispirato alle carenate, e un motore più potente. Il quattro in linea della bavarese è ora accreditato di un picco di potenza massima di 170 CV, incremento che verrà esaltato anche dalla nuova rapportatura del cambio accorciata, a tutto vantaggio dell’accelerazione.

ARRIVA LA TECNOLOGIA Proprio come la S carenata, anche sulla naked la dotazione di serie viene arricchita rispetto al modello uscente. Tra le novità, troviamo anche il controllo della coppia di trascinamento del motore (MSR), che garantisce maggiore sicurezza durante le scalate di marcia, e la chiamata d'emergenza intelligente E-Call, oltre alla presa UBS-C sotto la sella e un porta targa più corto che in passato.





BMW M 1000 R 2025

La M 1000 R, già apprezzata per il suo carattere sportivo e le prestazioni da riferimento, torna con un look ancora più aggressivo. Il nuovo faro a LED a doppio flusso, ispirato alle supersportive RR, e il logo M ben in vista sulla presa d'aria conferiscono alla moto un aspetto inconfondibile. Sotto la carena, il motore quattro cilindri in linea è stato ulteriormente affinato, garantendo un'erogazione di potenza ancora più fluida, merito del comando del gas a corsa corta (58° contro i 72° precedenti) . L'elettronica di per sé già ottima ottiene un piccolo upgrade nella strategia di gestione del controllo di trazione DTC, derivato direttamente dalle moto da corsa e condiviso con la nuova M 1000 RR 2025, per sfruttare al meglio tutto il potenziale del motore da 210 CV.

VERSIONI E COLORI La nuova M 1000 R è disponibile nella variante base con la combinazione di colori Lightwhite uni/M Motorsport e nel nuovo colore

White Aluminium metallic matt. Nella variante di equipaggiamento M Competition, questa vernice è disponibile anche insieme alla combinazione di Blackstorm metallic/M Motorsport. In tutte le colorazioni, il telaio posteriore e il forcellone del nuovo model year sono in Platinum Grey metallic. Le winglet sono rifinite con vernice

nera testurizzata e anche le coperture della frizione e del generatore sono rivestite di nero.





Pubblicato da Danilo Chissalè, 30/10/2024