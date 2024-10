BMW S 1000 R 2025: si cambia faccia? Non solo

La BMW S 1000 R sembra pronta a cambiare per il 2025: ecco come potrebbe aggiornarsi tra estetica e tecnica la hyper naked

Nella gamma BMW Motorrad sono state svelate alcune ''novità'' 2025, altre sono praticamente annunciate – R, RS e RT 1300 su tutte – ma anche la S 1000 R è attesa al varco. La maxi naked è rimasta una delle poche a non subire aggiornamenti nel 2024 e il 2025 sembra l'anno buono...

TEMPO DI NOVITÀ La S 1000 R è ancora relegata al model year 2023 e non subisce aggiornamenti degni di nota dal 2021, anno in cui il nostro Danilo l'ha messa alla prova. Di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia da allora: le maxi-hyper naked si sono evolute, KTM è arrivata al 1390 Super Duke, Ducati ha sfornato Streetfighter V4 una più prestante dell'altra e Aprilia sembra pronta a dare una ventata d'aria fresca al progetto Tuono V4 (qui le foto spia). Certo, in casa BMW non sono mica stati con le mani in mano e, dal... patrimonio genetico della S 1000 R, è stata realizzata la mostruosa M 1000 R da 210 CV.

La BMW S 1000 R oggi

QUALCOSA IN PIÙ Ecco allora che la nuova S 1000 R potrebbe cambiare faccia – anche la M 1000 R?! – ma soprattutto connotati. Il minimo è l'aggiornamento all'ultima versione del motore montato sulla crossover S 1000 XR – trovate qui la prova di lei e della M – arrivato a quota 170 CV. Non perché servano davvero, ovvio, ma si sa, il cliente vuole sempre il massimo! Attendiamo quindi la nuova S 1000 R 2025 al varco, o meglio, a EICMA (si spera)...

Pubblicato da Michele Perrino, 18/10/2024