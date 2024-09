La BMW R 1300 GS diventa... R 1301 "supermotard"!

Una BMW R 1300 GS finisce nelle mani di un campione nazionale di supermotard e... diventa anche lei una supermoto (quasi). Ecco come

La maxi enduro bavarese è da sempre conosciuta per il suo grande equilibrio e le eccellenti prestazioni su asfalto, nonostante la mole che la contraddistingue. Ma si può sempre migliorare ed è lì che arriva VTR Customs che, con l'intento di consacrare la moto di Monaco come regina dell'asfalto, ha modificato una R 1300 GS in... supermotard. Ecco R 1301.

UN'ALTRA MOTARD Dopo la R 1250 GS supermoto, Dani Weidmann della VTR Customs ha deciso di rendere anche la R 1300 GS un'arma micidiale da asfalto. Sulla R 1250 si era spinto fino alla sostituzione dei cerchi con due ruote da 17'' a raggi, mentre sulla R1301 è rimasto il cerchio da 19'' in alluminio forgiato. Addio ai paramani, look snello, aggressivo, essenziale, con la sella personalizzata da Yves Knobel e una livrea con predominanza di grigio e un richiamo ai colori M BMW Motorrad. Non una supermotard vera, ma quasi.

PER POCHI La R 1301 è asciutta, senza fronzoli, ma solo all'apparenza: le modifiche, infatti, avrebbero un costo di oltre 15.000 euro, cifra che va aggiunta a quella, non proprio irrisoria, necessaria per portarsi a casa una BMW R 1300 GS.

Pubblicato da Michele Perrino, 28/09/2024