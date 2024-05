BMW CE-02: in sella all'eParkourer che sfida gli scooter di 50 e 125 cc

Design uber alles: per le sue moto elettriche, BMW sceglie stili modernissimi e proiettati al futuro. Per il BMW CE-02, intenzionato a sostituire i commuter urbani di 50 e 125 cc, ottiene un distillato tra una scrambler e uno scooter. Ma prezzi e autonomia lo rendono elitario. Le opinioni dopo la prova su strada.

BMW CE-02, le caratteristiche fondamentali

''Il focus non è sull'utilità, ma sul fascino emotivo, sul piacere di guida e sull'uso semplice, quasi intuitivo'', spiega Edgar Heinrich, responsabile del design BMW Motorrad. Va da sé che la vera ragion d'essere del BMW CE-02 va ricercata nel suo aspetto e nell'appeal che riesce a esercitare sul prossimo quando ci fermiamo al semaforo. Poco importa, dunque, se la sella ispirata agli skateboard è poco imbottita e non ci sia un vano portaoggetti: per il caricabatterie e qualunque altra cosa bisogna scegliere una delle borse dal menu degli accessori, che però non proteggono come un vero sottosella. Come dice la stessa BMW, il suo nuovo veicolo non si confronta né con gli scooter elettrici né con le moto a batterie. Da qui l'inedito nome di eParkourer, in omaggio a un pubblico giovane e dinamico, che vuole attraversare la strada in modo dinamico e con stile.

SUPERCOOL Bello è bello, questo eParkourer, con il suo design essenziale e le ruote grandi, quasi servisse ad avventurarsi persino tra le dune del deserto. La sospensione monobraccio posteriore aggiunge un tocco ricercato a un mezzo dove conta molto anche la connettività. Infatti è di serie la possibilità di collegare lo smartphone al mini display TFT da 3,5'' e controllarlo con i tasti sul manubrio tramite l'app dedicata. Con un optional, il collegamento è possibile anche a grande distanza per ottenere informazioni sullo stato di carica dello scooter grazie a una scheda SIM incorporata nel veicolo. Non manca la possibilità di collegare il cavetto di ricarica alla presa USB-C sul manubrio, così da non rimanere mai con il telefonino scarico. Il sistema keyless - anch'esso di serie - dimostra comunque la voglia di mettere su strada un mezzo comodo da utilizzare. Peccato che autonomia e tempi di ricarica limitino le possibilità d'impiego a un commuting esclusivamente cittadino o quasi.

50 O 125 EQUIVALENTE Del CE-02 ci sono due versioni: una limitata a 45 km/h di velocità, che vuole andare in mano ai quattordicenni in sostituzione del cinquantino, e uno che raggiunge i 95 km/h a far la parte del 125: destinato dunque ai sedicenni come a un pubblico più maturo, da guidare con patente B oppure A1. Dei due, l'uno ha fino a 45 km di autonomia e richiede circa tre ore per una ricarica completa (l'autonomia raddoppia con la batteria Long Range opzionale); l'altro percorre fino a 90 km e richiede quasi cinque ore e un quarto per un pieno, con il caricatore standard. Di nuovo una soluzione viene dagli accessori, tra cui troviamo un caricabatterie rapido che taglia i tempi di un terzo circa. Chiaramente i tempi si riducono anche accontentandosi di sfruttare l'accumulatore tra il 20 e l'80%, ma così anche l'autonomia - che già non è enorme - cala di conseguenza. Di fatto il CE-02 va gestito come uno smartphone: lo usi per il commuting quotidiano e lo metti in carica ogni sera come fosse il telefonino o lo smartwatch. Tutte cose a cui i ragazzi della Generazione Z sono più che abituati.

BMW CE-02 con la borsa laterale opzionale

Snello, sella bassa, manubrio alto e largo: con pesi di 119 o 132 kg secondo la versione, il CE-02 non mette in difficoltà nemmeno i neofiti. Agilità e maneggevolezza sono sue prerogative spiccate e ci pensano poi i riding mode (due standard e uno opzionale) ad agevolare il controllo del mezzo. Con un ulteriore aiuto da parte del controllo elettronico della stabilità, che agisce sia in tiro sia in rilascio del gas, regolando il freno motore per assicurare l'aderenza. Stranamente l'ABS è montato solo sul freno anteriore, mentre al posteriore, dove interviene anche la frenata rigenerativa per restituire un po' di energia alla batteria, la ruota è libera di bloccarsi: ''è un mezzo per divertirsi ispirato al parkour'', ci dicono, alludendo alla possibilità di fare qualche sgommata. E in effetti ti invoglia a giocare, non fosse altro perché ha la retromarcia di serie: in teoria serve per le manovre in parcheggio, ma il CE-02 è comunque poco faticoso da spostare. Ed ecco che l'animo teppista si scatena, quando scopro di poter usare la retromarcia anche in finale di frenata, per far sgommare lo scooter!

TRE MODI DI GUIDARLO Sicuro, counque, grazie anche ai controlli elettronici, il CE-02 è giocoso e simpatico: so di non dire nulla di originale, perché altri prima di me hanno notato la somiglianza, ma l'eParkourer BMW ricorda nello spirito il minuscolo Honda Monkey (qui la mia prova in video), anche se con dimensioni maggiori, quasi da pit-bike. Tre i ride mode, di cui Flow e Surf sono di serie, mentre Flash - il più prestazionale - arriva in dote con il pacchetto Highline (930 euro per il CE-02 più potente, 730 euro sul fratellino minore). In Flow, l'eParkourer ha una risposta dolce e ben calibrata della manetta, con un freno motore che permette di recuperare energia al rilascio del gas quando la batteria cali al disotto del 90%. Surf elimina il freno motore per rendere la guida più scorrevole nei tratti extraurbani. Flash è il mio preferito: non tanto per la manetta che diventa più sensibile, ma perché aumenta il freno motore e così anche il recupero di energia in frenata. Inoltre mi permette quasi la guida one-pedal delle auto elettriche, dosando la decelerazione fin quasi all'arresto senza dover usare i freni. Sempre, però, quando la batteria scende al disotto del 90% altrimenti la decelerazione è minima.

FACILE E SPRINTOSO In sella al CE-02 la guida è facile e spensierata: il sound da elettrodomestico non è granché, ma non lo è nemmeno quello degli scooter col variatore. Rispetto ai corrispondenti veicoli endotermici, il vero e indiscutibile vantaggio del BMW elettrico è la ripresa, che con 55 Nm di coppia per entrambe le versioni è degna di una moto di circa 200 cc, nelle stime della Casa. Di certo è guizzante e ben manovrabile nel traffico, e i freni comandati dalle leve al manubrio - mentre una moto avrebbe il posteriore a pedale - sono un aiuto per i neofiti che magari sono abituati solo alla bicicletta. Non molto comoda è la sella: piatta, rigida e dai lati spigolosi, ma tra gli accessori ce n'è una che migliora le cose con due centimetri di imbottitura in più. Bene, comunque, la sistemazione del passeggero, che può contare su maniglie generose e ben posizionate, anche se le sue pedane sono state pensate per un uso promiscuo da parte del guidatore quando viaggia da solo e vuole assumere una posizione di guida più attiva: quello che molti scooteristi già fanno, insomma.

BMW CE-02, vista laterale

Prima di applicare eventuali incentivi, il listino per la BMW CE-02 parte da 7.750 euro per la versione da 4 kW, che vuole proporsi come sostituto dei normali cinquantini; mille euro in più - ossia 8.750 euro - il prezzo della versione da 11 kW, equivalente a un 125. Dalla loro, gli eParkourer tedeschi hanno lo sprint e un design che sprizza personalità, oltre al gusto del nuovo. Ma è innegabile che le cifre richieste candidino le due moto elettriche più come status symbol, che come veri rimpiazzi per la mobilità urbana popolare. Anche perché per renderli davvero pratici bisogna aggiungere una manciata di accessori che contribuiscono a far lievitare ulteriormente il conto finale.

ACCESSORI ESSENZIALI Per esempio, una borsa portaoggetti laterale costa 225 euro, a cui si aggiungono 139 euro per la relativa staffa di montaggio. Consigliatissima la sella comfort, con due centimetri di imbottitura in più: 250 euro. Il caricabatterie rapido non è disponibile come accessorio separato, ma è compreso nel pacchetto Highline (insieme con manopole riscaldate, SIM per il collegamento remoto allo smartphone e una caratterizzazione estetica) . Il tutto costa 930 euro sulla CE-02 più potente e 730 euro sulla sorella minore, anche se in fase di lancio, fino al 31 maggio 2024, questo pacchetto è compreso nel prezzo.

PER FARLO ANCORA PIÙ COOL Non mancano dotazioni meno essenziali, ma di sucuro effetto scenico, come un parabrezza troppo piccolo per avere davvero una funzione protettiva (91 o 116 euro secondo che lo vogliate trasparente o fumé) e pedane in alluminio anodizzato da 154 euro. Super cool sono gli occhiali Smart con Head-up Display incorporato, che mostrano le informazioni di marcia e le indicazioni del navigatore collegandosi in Bluetooth alla moto e allo smartphone. Basterà la figaggine per permettere alle BMW CE-02 di sfondare? Il mercato darà presto chiare indicazioni.

Modello BMW CE-02 4 kW BMW CE-02 11 kW Motore elettrico elettrico Potenza continuativa (picco) 4 CV (5 CV) 8 CV (15 CV) Coppia 55 Nm 55 Nm Velocità 45 km/h autolimitata 95 km/h Autonomia oltre 45 km oltre 90 km Batteria 1,96 kWh 3,92 kWh Ricarica 3h02' per 100%; 2h25' per 80% a 0,9 kW 5h12' per 100%; 2h48' per 80% a 1,5 kW Telaio Doppia culla in acciaio Doppia culla in acciaio Freni A disco: 239 mm davanti con pinza a doppio pistoncino, 220 mm dietro A disco: 239 mm davanti con pinza a doppio pistoncino, 220 mm dietro Sospensione anteriore Forcella telescopica da 37 mm e 117 mm di escursione Forcella telescopica da 37 mm e 117 mm di escursione Sospensione posteriore Monoammortizzatore regolabile in precarico, 56 mm di escursione Monoammortizzatore regolabile in precarico, 56 mm di escursione Altezza sella 750 mm 750 mm Dimensioni 1.970 x 845 x 1.140 mm 1.970 x 845 x 1.140 mm Peso O.D.M. 119 kg 132 kg Prezzo da 7.750 euro da 8.750 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/05/2024