BMW M 1000 R SV: è lei la hyper naked più costosa?

GP Products ha preso la BMW M 1000 R e l'ha modificata in lungo e in largo per farla assomigliare alla Range Rover Sport SV

Prendi una BMW M 1000 R – prezzo a partire da 23.300 euro – e modificala, senza limiti. La M 1000 R SV di GP Products è stata kittata per fare da ''spalla'' a una vettura, la Range Rover Sport SV. In comune con il SUV, oltre alla livrea, ha anche l'esclusività, col prezzo che fa il pari...

LE MODIFICHE La M 1000 R di GP Products non si discosta, a livello di motore, da quella di serie (qui la prova in pista al Mugello). Il 4 cilindri da 210 CV per 280 km/h resta al suo posto, a cambiare sulla M 1000 R SV sono sovrastrutture e ciclistica. La moto è interamente in carbonio, cerchi Rotobox inclusi – solo loro costano oltre 5.000 euro – e il reparto sospensioni è stato modificato da Buxur Suspensions, che si è occupato di mettere in pendant il mono e di dare un trattamento... dark agli steli della forcella. Ilmberger Carbon è l'autore di molta della componentistica in fibra, per diverse altre migliaia di euro. E solo di manodopera e trasporto GP Products quantifica qualcosa come 3.500 euro di lavoro...

VEDI ANCHE

SUPER ESCLUSIVA Insomma, si fa presto, dai 23.300 euro e oltre della M 1000 R a volare a quota 56.500 euro di questa SV. Sempre meno degli oltre 200.000 euro necessari per accaparrarsi il SUV...

Fonte: Visordown

Pubblicato da Michele Perrino, 05/09/2024