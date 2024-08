BMW M 1000 RR: pattugliare le strade così dà più gusto!

Basterà una moto da 212 CV per tenere a bada criminali e motociclisti indisciplinati? Ecco la BMW M 1000 RR della Polizia inglese

Promuovere la sicurezza stradale in sella a una BMW M 1000 RR da 212 CV? Le intenzioni della North Yorkshire Police sono proprio queste, ecco perché in sella alla superbike tedesca pattuglieranno le strade, cercando di far desistere gli smanettoni più incalliti dal correre…

La BMW M 1000 RR della North Yorkshire Police

STRUMENTO INTIMIDATORIO Scegliere una delle supersportive più veloci sul mercato potrebbe non sembrare la mossa giusta ma, a pensarci bene, forse potrebbe stimolare un po’ di fratellanza tra Forze dell’Ordine e motociclisti, piuttosto che incoraggiare i secondi a fare gli scalmanati. Anche perché, cercare di scappare a una superbike con targa e fanali, sembra operazione assai complessa…

LA SBK VINCENTE La M 1000 RR è la moto che sta raccogliendo successi uno dopo l'altro in SBK nelle mani di Toprak Razgatlıoğlu. Quella in vendita dal concessionario, con un prezzo a partire da 33.950 euro, eroga 212 CV a 14.500 giri/min e ha un peso di 193 kg col pieno, valore che scende a 191,8 kg col kit M Competition. Trovate la mia prova – purtroppo bagnata – della M 1000 RR cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 28/08/2024