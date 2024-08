SBK Portimao: Toprak fa 13 e vede il titolo. Bulega beffato per 35 millesimi

Toprak Razgatlioglu non si ferma più e al termine del weekend di Portimao in Portogallo porta a 13 il record di vittorie consecutive in Superbike. Il pilota turco vede ormai vicinissimo il suo secondo titolo iridato tra le derivate di serie, in virtù della vittoria in gara-2 al Circuito do Algarve, stavolta ottenuta non senza patemi. A mettergli i bastoni tra le ruote della sua BMW, infatti, ci ha provato il campione del modo Alvaro Bautista, che ha dovuto però arrendersi a sei giri dalla fine dopo una caduta mentre era in scia al suo rivale. E allora l'arduo compito è passato a Niccolò Bulega, che ha impegnato Toprak fino all'ultimo giro, venendo battuto infine per appena 35 millesimi. Sul podio è salito Alex Lowes con la Kawasaki e, alle sue spalle, i due italiani Anrea Iannone e Danilo Petrucci con le Ducati dei team privati GoEleven e Barni Racing. Deludenti gl altri itlani con Andrea Locatelli appena 11° e Axel Bassani 15°, da entrambi ci si attendeva di più. In campionato Razgatlioglu conduce ora con ben 92 punti di margine sull'italiano e con addirittura 142 su Bautista, che deve guardarsi le spalle dall'incombente Alex Lowes.

𝗨̶𝗻̶𝗟𝗨𝗖𝗞𝗬 number 13🏆🔥@toprak_tr54 wins for the 13th time in a row, stunning us all👏WorldSBK's history in the making in front of us📚#PortugueseWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/SbuDWuRauD — WorldSBK (@WorldSBK) August 11, 2024

SUPERPOLE RACE Nella gara breve era arrivata la 12° vittoria per Razgatlioglu, quella che aveva sancito il nuovo record di successi consecutivi in Superbike superando il vecchio primato di 11 alle quali era arrivato Bautista, oggi soltanto sesto. Sul podio sono saliti l'ottimo Petrucci, per la prima volta bravo a migliorare la posizione in griglia quest'anno, e poi Alex Lowes, semper costante con lasua Kawasaki. Male la Ducati ufficiale visto che Bulega, quinto, è stato beffato anche dal compagno del vicitore, Van der Mark, mentre a punti, alle spalle di Bautista, sono finiti anche Vierge (Honda), Aegerter (Yamaha) e un ottimo Iannone (Ducati), in rimonta dalla 15° casella. Decimo e fuori dai punti uno spento Jonathan Rea.

🔥 EL TURCO NOW IN THE LEAD!@toprak_tr54 overtakes Alex Lowes and @Petrux9 at the same time😮 12th win in the row incoming?#PortugueseWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/4hixVi2M51 — WorldSBK (@WorldSBK) August 11, 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 11/08/2024