La Superbike approda a Portimao, gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Nel weekend dell'11 agosto il mondiale Superbike 2024 approda a Portmiao (Portogallo): gli orari TV Sky, NOW e TV8 per non perdere nulla del settimo round

A metà campionato è il Toprak Razgatlioglu ha dominare la classifica generale. Il pilota della BMW ha messo a posto le cose in poche gare, trovando il feeling con la sua nuova moto e iniziando a dominare il campionato da quattro eventi a questa parte. 10 vittorie consecutive per il turco fin qui, con i ducatisti Nicolò Bulega e Alvaro Bautista che dovranno inventarsi qualcosa per metterlo in difficoltà a Portimao, dove per la prima volta si correrà in serata!

Toprak Razgatlioglu (BMW), inseguito dalle Ducati di Bautista e Bulega. Credits: WorldSBK.com

ROUND PORTOGALLO IN TV Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel settimo weekend del'anno della Superbike al Circuito do Algarve di Portimao, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote dal venerdì alla domenica. L'appuntamento ceco andrà in onda in diretta su SkySport MotoGP e sul servizio streaming NOW, e in chiaro (Superpole, Gara 1 e Gara 2) in diretta sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, NOW e TV8

Venerdì 9 agosto

14:15 - FP1 Superbike (SKY, NOW)

17:55 - Superpole Supersport (SKY, NOW)

19:00 - FP2 Superbike (SKY, NOW) Sabato 10 agosto

15:45 - Superpole Superbike (SKY, NOW)

17:30 - Gara-1 SuperSport (SKY, NOW)

19:00 - Gara-1 Superbike (SKY, NOW, TV8) Domenica 11 agosto

15:45 - Superpole Race Superbike (SKY, NOW, differita TV8 alle 18.00)

17:30 - Gara-2 SuperSport (SKY, NOW)

19:00 - Gara-2 Superbike (SKY, NOW, TV8)

Pubblicato da Simone Valtieri, 06/08/2024