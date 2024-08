SBK Portimao: Razgatlioglu implacabile, sul podio Bautista e un gran Petrucci

Di primo pomeriggio o al tramonto, poco cambia: il più forte è sempre lui, Toprak Razgatlioglu. Nonostante un venerdì complicato in questo weekend di Portimao in Portogallo, il turco mette a posto tutto in 24 ore e centra la sua 11° vittoria consecutiva, cementificando ancor di più la sua fuga iridata. L'alfiere della BMW scattava dalla pole ma, come spesso accade, ha dovuto recuperare perdendo qualche posizione al via. Davanti si sono dati battaglia Lowes e Petrucci, lui li ha fatti sfogare e poi si è messo a duellare con il generosissimo italiano per la prima posizione, prendendo il comando a 6 giri dal termine e faticando a scrollarsi di dosso il ducatista. A quel punto, però, Petrucci è calato, mentre da dietro arrivava un pimpante Bautista. Il campione del mondo ha superato il collega di Ducati, ma era troppo tardi per riprendere il turco, al quale ha pagato alla fine meno di un secondo. Sul podio oltre a Toprak e Alvaro sono è salito lo stesso Danilo. Giù dal podio l'ottimo americano Garrett Gerloff (BMW), che ha regolato il più esperto Alex Lowes e l'olandese Van der Mark. In top ten un Nicolò Bulega un po' sotto alle attese, settimo davanti a un Axel Bassani in crescita con la sua Kawasaki e alla coppia di Yamaha Aegerter-Gardner. 11° Andrea Locatelli e 16° Michael Ruben Rinaldi gli altri italiani al traguardo, mentre Andrea Iannone è caduto a metà gara quando era nono.

SUPERPOLE Già nelle qualifiche del pomeriggio Razgatlioglu aveva ricordato a tutti chi era il leader dla classifica, staccando la sua quinta pole dell'anno dopo quelle di Barcelona, Misano, Donington e Most. Il turco ha chiuso sotto i 100 secondi il suo miglior giro, in 1:39.783, precedendo in prima fila la Kawasaki di Lowes e la Duacti di Petrucci. Seconda fila per Le Ducati di Bulega e Bautista, con in mezzo, però, la BMW di Van der Mark. Terza fila per le Yamaha di Locatelli e Rea e per la BMW di Gerloff. Quarta per la Yamaha di Aegerter e per le Kawasaki di Rabat e Bassani. Solo 15° scattava Iannone, due posizioni meglio dell'altro italiano Rinaldi.

Pubblicato da Simone Valtieri, 10/08/2024