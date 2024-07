SBK Most: imbattibile Razgatlioglu che vince la decima! Disastro Bautista

Toprak Razgatlioglu è, al momento, imbattibile. Il pilota turco della BMW vince con una facilità disarmante anche le gare domenicali del weekend di Most nella Repubblica Ceca, in entrambi i casi dopo una partenza tranquilla nel quale ha fatto sfogare la concorrenza, per poi prendere comodamente la vetta e andarsene, tagliando il traguardo in solitaria. Toprak ha demolito la concorrenza in primis nella gara del mattino, una superpole race in cui Nicolò Bulega e Alvaro Bautista si sono danneggiati da soli e lo spagnolo ha avuto la peggio, finendo sulla ghiaia. Il turco, invece, non ha fatto altro che fare il suo ritmo, chiudendo in prima piazza davanti alla Ducati di Bulega, staccato di quasi 4 secondi, e al britannico Alex Lowes su Kawasaki, terzo davanti a Danilo Petrucci (Ducati) e Remy Gardner (Yamaha). A punti hanno concluso anche gli italiani Andrea Locatelli (Yamaha) e Andrea Iannone (Ducati), l'olandese Michael Van der Mark (BMW) e il britannico Jonathan Rea (Yamaha). Per Razgagtlioglu quella del mattino è stata la 50° affermazione in Superbike, subito scansata dalla 51° affermazione al pomeriggio.

GARA-2 Nella gara lunga Razgatlioglu resta tranquillo in partenza, lasciando entrare il più rapido Bulega e facendolo sfogare per cinque giri, prima di infilarlo e dilasciarlo sul posto. Alla prima curva, tra l'altro, si sono eliminati a vicenda Bautista e Petrucci, autori di un incidente che ha danneggiato anche Iannone, costretto ad andare lungo per evitarli e autore di una gara tutta in rimonta, conclusa in 8° posizione. Sul podio è salito anche Locatelli, autore di un'ottima gara e più bravo del collega di Yamaha Gardner, quarto, e di Van der Mark, quinto. Buon sesto posto di Rea, che resta comunque lontano dai suoi obiettivi reali, davanti a Rinaldi e al già citato Iannone. Chiudono la top ten Alex Lowes, penalizzato da una jump start, e Lecuona, primo delle due Honda. A punti anche Vierge, Gerloff, Redding, Rabat e Ray. In classifica ora Razgatlioglu può contare su oltre 60 punti di margine su Bulega, mentre Bautista scivola a più di 100 lunghezze rendendo quasi impossibile la difesa del titolo mondiale per lo spagnolo della Ducati.

