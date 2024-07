La Superbike approda a Most, gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Nel weekend del 21 luglio il mondiale Superbike 2024 approda a Most (Repubblica Ceca): gli orari TV Sky, NOW e TV8 per non perdere nulla del sesto round

Siamo al giro di boa del campionato e Toprak Razgatlioglu è reduce da ben sette vittorie consecutive tra gare lunghe e brevi. Il pilota turco sembra inarrestabile in sella alla sua BMW e comanda la classifica generale con un marine di oltre 40 punti sul più vicino degli inseguitori, Nicolò Bulega con la Ducati. Il pilota italiano e il suo compagno, il campione del mondo Alvaro Bautista, cercheranno di interrompere la striscia record di Toprak e di passare al contrattacco sulla pista di Most, in Repubblica Ceca.

WorldSBK Misano 2024, Toprak Razgatlioglu (BMW). Credits: Rokit BMW Team

ROUND REP. CECA IN TV Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel sesto weekend del'anno della Superbike sulla pista Autodrom Most, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote dal venerdì alla domenica. L'appuntamento ceco andrà in onda in diretta su SkySport MotoGP e sul servizio streaming NOW, e in chiaro (Superpole, Gara 1 e Gara 2) in diretta sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, NOW e TV8

Venerdì 19 luglio

10:25 - FP1 Superbike (SKY, NOW)

14:55 - FP2 Superbike (SKY, NOW)

16:00 - Superpole Supersport (SKY, NOW) Sabato 20 luglio

11:00 - Superpole Superbike (SKY, NOW)

14:00 - Gara-1 Superbike (SKY, NOW, TV8)

15:15 - Gara-1 SuperSport (SKY, NOW) Domenica 21 luglio

11:00 - Superpole Race Superbike (SKY, NOW, differita TV8 alle 14)

14:00 - Gara-2 Superbike (SKY, NOW, TV8)

15:15 - Gara-2 SuperSport (SKY, NOW)

Pubblicato da Simone Valtieri, 17/07/2024