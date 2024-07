SBK Most: Razgatlioglu fa filotto e vince gara-1. Petrucci e Iannone sul podio

Per chi non l'avesse ancora capito, la Superbike ha il suo dominatore. Si tratta del turco Toprak Razgatlioglu che nel primo pomeriggio ha conquistato la sua ottava vittoria consecutiva in questa stagione, la prima del weekend di Most nella Repubblica Ceca. Il pilota della BMW può contare ora su un margine spaziale sui più diretti inseguitori, i centauri del team Aruba.it Nicolà Bulega (6°) e Alvaro Bautista (4°), entrambi non al meglio delle proprie possibilità e che scivolano a -XX e a-XX dalla prima posizione. E se per loro il titolo sta sfumando all'orizzonte, a concretizzarsi è stato il podio di due veterani italiani del motociclismo, entrambi su Ducati: Danilo Petrucci, al primo podio dopo l'infortunio e ancora parecchio dolorante, e Andrea Iannone, che prima di ieri la pista di Most non l'aveva mai vista neanche nei videogiochi. Da segnalare, poi, l'ottima gara di Remy Gardner, quinto e migliore delle Yamaha, mentre la Kawasaki ha perso il suo alfiere Alex Lowes nei giri finali, quando è scivolato a margine di un duello con Bulega. Nella top ten ha chiuso anche un quarto italiano, Andrea Locatelli (Yamaha), davanti a Garrett Gerloff (Yamaha), Michael Van der Mark (BMW) e Jonathan Rea (Yamaha), tornato in difficoltà dopo il buon weekend casalino a Donington. Chiudono la zona punti Rinaldi, Sam Lowes, Aeerter, Vierge e Redding mentre Bassani (vittima di una penalità) è solo 17° dietro anche a Redding, mentre Lecuona non ha visto la bandiera a scacchi per un problema tecnico.

SUPERPOLE Nelle qualifiche del mattino era già nell'aria l'esito finale del GP. Razgatlioglu aveva conquistato la pole position sfurando il muro dei 90 secondi e chiudendo in 1:30.064, ben 7 decimi meglio dei due più diretti inseguitori: Iannone e Alex Lowes. Seconda fila per Bulega, Gardner e Petrucci, terza per un Bautista sottotono, Gerloff e Locatelli. Rinaldi aveva chiuso al 10° posto, aprendo la quarta fila davanti a redding e Sam Lowes. Per Toprak si è trattata della terza superpole su cinque eventi, la seconda consecutiva, mentre al suo rivale per eccellenza, il campione del mondo Bautista, viene anche rifilata una penalità di tre posizioni al termine della qualifica per aver ostacolato un giro lanciato di Petrucci, rendendo ancora più in salita la giornata dello spagnolo.

VEDI ANCHE

What an INCREDIBLE save from @toprak_tr54 🤩



How would you describe it in one word?👇



🎥 | #CzechWorldSBK 🇨🇿https://t.co/WF5O3bQZaK — WorldSBK (@WorldSBK) July 20, 2024

Risultati Gara-1 Superbike Round Donington 2024

Risultati Superpole Superbike Round Donington 2024

Allegato Dimensione 52999_JDR_R6_Action.jpg 2211 Kb

Pubblicato da Simone Valtieri, 20/07/2024