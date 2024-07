SBK Donington: Razgatlioglu domina Donington e vola a +41 su Bulega (due volte 2°)

Toprak Razgatlioglu bissa la tripletta del round di Misano e domina anche l'intero round di Donington Park, sulla sua pista preferita per definizione, volando nella classifica del mondiale. Il pilota turco ha percorso in testa ogni metro della gara britannica, conquistando la terza affermazione su tre del weekend, senza mai essere neanche impensierito dai colleghi. Nicolò Bulega con la Ducati, è stato il più bravo dei rivali, finendo secondo e prendendosi la medesima posizione anche nella classifica del mondiale, ai danni del compagno e campione del mondo Alvaro Bautista, oggi solo quinto in gara-2. Sul podio è terminato invece un Alex Lowes in gran spolvero con la Kawasaki, mentre quarto ha chiuso Scott Redding con la BMW. Ottima anche la gara di Danilo Petrucci (Ducati), ancora sofferente e qui a podio lo scorso anno, sesto davanti alle Yamaha di Andrea Locatelli, Jonathan Rea e Dominique Aegerter. A chiudere la top ten la Kawasaki di Axel Bassani, mentre in zona punti chiudono anche Gardner, Van der Mark, Gerloff, Lecuona e Vierge con Rinaldi solo 17°. Da segnalare il ritiro di un sofferente Andrea Iannone, alle prese con una dolorosa sindrome compartimentale per la quale dovrà probabilmente sottoporsi a intervento chirurgico.

SUPERPOLE RACE Al mattino Razgatlioglu aveva dovuto sudare un pelino di più, riprendendo l'ottimo Bulega, autore di una partenza eccellente, e poi andandosene via al solito ritmo insostenibile per chiunque. Il turco della BMW conquista così l'affermazione nella gara breve davanti all'italiano e a Rea, finalmente sul podio anche con la Yamaha. Lotta furibonda per le posizioni in zona punti, con sorpassi e manovre eccezionali da parte soprattutto di Lowes e Bautista su una pista come il Donington Park che regala sempre spettacolo. Alla fine è Redding (BMW) a prendersi la quarta posizione, davanti al britannico della Kawasaki e allo spagnolo della Ducati, che quantomeno ha recuperato una casella in seconda fila per la gara del pomeriggio. A punti terminano anche Locatelli, Sam Lowes e Petrucci, mentre bravo a rimontare fino alla decima piazza Iannone.

VEDI ANCHE

Alex Lowes is a beast this weekend💥



He overtakes @19Bautista in a STYLE🔥#UKWorldSBK 🇬🇧 pic.twitter.com/3HfOH4ZXzN — WorldSBK (@WorldSBK) July 14, 2024

Risultati Gara-2 Superbike Round Donington 2024

Risultati Superpole Race Superbike Round Donington 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 14/07/2024