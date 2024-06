SBK Misano: la legge di Toprak! Razgatlioglu fa tris e va in fuga iridata

Toprak Razgatlioglu detta legge a casa Ducati e trionfa in entrambe le gare domenicali sulla pista di Misano Adriatico. Il turco della BMW scatta male in gara-2, mentre Nicolò Bulega coglie subito il comando alla prima curva e sembra potersene andare, mettendo tra sé e gli inseguitori un gap di circa 2 secondi, ma Toprak non è un inseguitore qualunque e in una sola tornata passa Iannone, Locatelli e Lowes mettendosi in caccia del pilota italiano. Il ricongiungimento avviene a un terzo di gara circa, quando il turco fa un sol boccone della Ducati numero 11 scappando a un ritmo insostenibile per gli altri. Bulega si dovrà accontentare del secondo posto mentre sul podio, proprio come in gara-1, salirà il suo compagno Alvaro Bautista, scattato nelle retrovie dopo una caduta al mattino. Lo spagnolo ci mette una pezza vincendo un lungo duello con Alex Lowes (Kawasaki), quarto finale, poi tre italiani: Andrea Locatelli, Danilo Petrucci e Axel Bassani. Chiude fuori dai dieci, invece, Andrea Iannone, nonostante una grandissima partenza (era secondo a inizio gara), ma il pilota abruzzese litiga con il setup e alla fine si fa sopravanzare anche da Remy Gardner, Iker Lecuona e Jonathan Rea. Nella classifica iridata diventano più di venti i punti di margine che ora Razgatlioglu può vantare sulla coppia di ducatisti del team Aruba.it.

CHANGE IN THE LEAD🔄@toprak_tr54 is in P1 now! He is going for his desired hat-trick!🔥#EmiliaRomagnaWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/bsprnHEVPn — WorldSBK (@WorldSBK) June 16, 2024

SUPERPOLE RACE E nella gara corta del mattino era arrivato il secondo successo del weekend per Razgatlioglu (BMW), che come al suo solito fa prima sfogare gli avversari poi li riprende e se ne va. In questo caso sul podio con lui salgono Nicolò Bulega (Ducati) e Alex Lowes (Kawasaki), mentre chiudono ai piedi del podio i tre italiani Andrea Locatelli (Yamaha), Andrea Iannone (Ducati) e Axel Bassani (Kawasaki). Chiudono la top ten Iker Lecuona (Honda), Jonathan Rea (Yamaha), Danilo Petrucci (Ducati) e Dominique Aegerter (Yamaha), mentre Alvaro Bautista perde contatto in classifica con Razgatlioglu, cadendo al quarto giro quando era in quarta posizione e ripartendo dalla 20° piazza. Alla fine il bi-campione del mondo concluderà solo in 17° posizione.

Risultati Gara-2 Superbike Round Misano 2024

Risultati Superpole Race Superbike Round Misano 2024

#Tissot Superpole Race results🏁👇@toprak_tr54 wins for the second time this weekend - will he make it 3⃣ in the afternoon?👀#EmiliaRomagnaWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/lilAJTOsdG — WorldSBK (@WorldSBK) June 16, 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 16/06/2024