SBK Misano: Razgatlioglu espugna casa Ducati vincendo gara-1

Toprak Razgatlioglu domina gara-1 a Misano Adriatico. Il pilota della BMW ha lasciato sfogare Remy Gardner nei primi giri di gara, dopodiché ha preso un margine di un paio di secondi sugli inseguitori, i ducatisti Nicolò Bulega e Alvaro Bautista, che in un primo momento hanno provato a ricucire sul turco, ma che sono stati costretti ad arrendersi di fronte al passo implacabile di Toprak, terminando in quest'ordine sul podio. Ottima gara per Andrea Locatelli (Yamaha), quarto davanti ad Alex Lowes (Kawasaki), mentre sesto è giunto Gardner. Nella top ten anche Andrea Iannone (settimo) e l'eroico Danilo Petrucci (nono), con Van der Mark ottavo e Lecuona decimo. A Punti Bassani, Gerloff, Pirro, Rinaldi e Redding, mentre non vedono il traguardo Jonathan Rea - caduto rovinosamente a inizio gara con la sua Yamaha - Dominique Aegerter e Sam Lowes. In virtù di questi risultati Razgatlioglu balza in testa alla classifica con 3 punti di margine su Bautista e 13 su Bulega.

SUPERPOLE Al mattino era arrivata la beffa per Niccolò Bulega, autore del miglior giro di tutte le qualifiche, ma che gli è stato tolto a causa dell'esposizione delle bandiere gialle per una doppia caduta. Le stesse bandiere erano state schivate per pochi secondi da Toprak Razgagtligolu, che con un tempo di 99 millesimi superiore si è portato a casa la pole position: 1:32.320 il tempo del turco della BMW, comunque nuovo record della pista e migliore di 2 decimi del secondo miglior tempo di Bulega, che con la sua Ducati ha comunque colto la prima fila assieme a Remy Gardner, Yamaha, staccato di 6 decimi dalla vetta. Seconda fila per Alex Lowes (Kawasaki), Alvaro Bautista (Ducati) e Andrea Locatelli (Yamaha), con Andrea Iannone (Ducati) settimo, Axel Bassani (Kawasaki) 11°, il dolorante Danilo Petrucci (Ducati), 12°, Michael Ruben Rinaldi (Ducati) 18° e Michele Pirro (19°).

Pubblicato da Simone Valtieri, 15/06/2024