La Superbike approda a Misano, gli orari TV su Sky, NOW e TV8

C'era una volta il mondiale Superbike 2024, ve lo ricordate? Sembra passata un'era geologica dall'ultimo round, andato in scena ad Assen lo scorso aprile. Ora, finalmente, i bolidi derivati dalla serie sono pronti a tornare in pista e a essere portati al limite dai piloti che stanno dando vita a uno dei campionati più interessanti degli ultimi anni. In testa alla classifica avevamo lasciato i soliti noti, Alvaro Bautista con la Ducati e Toprak Razgatlioglu, che ha già vinto tre gare dall'esordio in BMW, ma il mondiale è più aperto che mai, e in lotta sembrano esserci, al momento, anche il rookie Nicolò Bulega (Ducati) e, udite udite, Alex Lowes con la sua Kawasaki. Più staccati ma potenzialmente pericolosi, Andrea Locatelli, Andrea Iannone, Michael Van der Mark e Remy Gardner, mentre ancora non ci sarà Danilo Petrucci, alle prese con il recupero dal grave infortunio patito sulla moto da cross. Chi manca all'appello? Sicuramente Jonathan Rea, il cui matrimonio con la Yamaha fatica a decollare. Il campionissimo nord irlandese ha però ancora nove round per raddrizzare la sua stagione, a partire da quello di questa domenica in Emilia Romagna, al Marco Simoncelli - Misano World Circuit!

ROUND EMILIA ROMAGNA IN TV Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel quarto weekend del'anno della Superbike sulla pista di Misano, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote dal venerdì alla domenica. L'appuntamento romagnolo andrà in onda in diretta su SkySport MotoGP e sul servizio streaming NOW, e in chiaro (Superpole, Gara 1 e Gara 2) in diretta sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, NOW e TV8

Venerdì 14 giugno

10:25 - FP1 Superbike (SKY, NOW)

14:55 - FP2 Superbike (SKY, NOW)

16:00 - Superpole Supersport (SKY, NOW) Sabato 15 giugno

11:00 - Superpole Superbike (SKY, NOW)

14:00 - Gara-1 Superbike (SKY, NOW, TV8)

15:15 - Gara-1 SuperSport (SKY, NOW) Domenica 16 giugno

11:00 - Superpole Race Superbike (SKY, NOW, differita TV8 alle 13)

14:00 - Gara-2 Superbike (SKY, NOW, TV8)

15:15 - Gara-2 SuperSport (SKY, NOW)

Pubblicato da Simone Valtieri, 12/06/2024