SBK Assen: la favola di Nicholas! Spinelli vince all'esordio in Superbike!

Bravo e fortunato. Ma soprattutto bravo. Nicholas Spinelli, chiamato da Barni Racing per sostituire l'infortunato Danilo Petrucci, è salito in sella alla Ducati Panigale V4 R e ha vinto al debutto la sua prima gara in Superbike. Gara-1 del Gran Premio d'Olanda 2024 è stata una imprevedibile ed eccezionale sorpresa, una favola che si racconterà a lungo. Scattato dalla quarta fila, il pilota teramano è stato il solo a montare le intermedie su una pista ancora bagnata ma che si sarebbe asciugata sicuramente nell'arco dei 20 giri di gara. Al termine del primo giro Nicholas era già primo e dopo aver toccato il massimo vantaggio attorno ai 25 secondi, la pista ha iniziato ad avvantaggiare il gruppo selvaggio che lo inseguiva. A 7 giri dal termine però, quando i ''masters'' Toprak Razgagtlioglu e Alvaro Bautista erano ingagrellati tra loro e l'avrebbero ripreso in ancora poche curve, arriva la bandiera rossa. La Yamaha di Andrea Locatelli (altro protagonista delle prime fasi, assieme ad Andrea Iannone, caduto) perde olio in pista. La gara viene sospesa, ma non riprenderà perché 2/3 sono già andati in archivio. E allora possono partire i festeggiamenti per Nicholas Spinelli, la Ducati, il team principal Marco Barnabò e l'Italia tutta, un successo meraviglioso e, probabilmente, irripetibile. Alle spalle del ventitreenne impegnato nella MotoE e dei due campioni del mondo, la top ten viene completata da Remy Gardner (Yamaha), Alex Lowes (Kawasaki), Jonathan Rea (Yamaha), Michael Van der Mark, Scott Redding (entrambi BMW), Axel Bassani (Kawasaki) e Xavi Vierge (Honda). Solo 11° Nicolò Bulega, che conserva per un solo punto la vetta del mondiale, con Locatelli che si prende il 12° posto perché la classifica presa in esame è quella del giro precedente al ritiro. Nel mondiale tre piloti sono raccolti in un punticino, visto che secondi pari-merito sono i due sul podio oggi con l'eroe del giorno Spinelli.

It's incredible what Nicholas Spinelli is doing in his first race 🤩#DutchWorldSBK 🇳🇱 pic.twitter.com/IbCZeZfsfX — WorldSBK (@WorldSBK) April 20, 2024

SUPERPOLE Sulla pista bagnata del mattino, il giro più veloce è stato staccato da Jonathan Rea, al primo acuto con la Yamaha dopo aver faticato parecchio sin da inizio stagione. Il campione nordirlandese ha sfruttato condizioni meteorologiche che sente affini, mettendosi dietro il sempre sorprendente rookie Nicolò Bulega con la Ducati e il sempre vivo Toprak Razgagtlioglu con la BMW. A guadagnarsi la seconda fila i due fratelli Lowes, anch'essi specialisti dell'acqua, con il ducatista Sam a precedere il kawasakista Alex, e l'australiano Remy Gardner su Yamaha. Tre Ducati, invece, in terza fila, con Alvaro Bautista, Michael Ruben Rinaldi e Andrea Iannone, mentre Andrea Locatelli è 10° con la Yamaha e Nicholas Spinelli, che sostituisce l'infortunato Danilo Petrucci, è 11° al debutto nella massima serie delle derivate, davanti alla Honda di Viergeg. Solo 16°, infine, Axel Bassani, che fatica a prendere confidenza con una moto totalmente diversa dalla Panigale con cui ha fatto meraviglie.

The Tissot Superpole ends 🏁 Finally, @jonathanrea has been the fastest of the session 🚀#DutchWorldSBK 🇳🇱 pic.twitter.com/mIGGVW65Fg — WorldSBK (@WorldSBK) April 20, 2024

Risultati Gara-1 Superbike Round Assen 2024

Risultati Superpole Superbike Round Assen 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 20/04/2024