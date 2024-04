La Superbike approda ad Assen, gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Nel weekend del 21 aprile il mondiale Superbike 2024 approda ad Assen (Paesi Bassi): gli orari TV Sky, NOW e TV8 per non perdere nulla del terzo round

L'emozionante stagione di Superbike 2024 è iniziata con tante sorprese e un livellamento delle prestazioni dei piloti verso l'alto. Agli assi della serie Alvaro Bautista su Ducati e Toprak Razgatlioglu su BMW si sono aggiunti i vari Nicolò Bulega, Andrea Iannone e anche Alex Lowes era partito alla grande con la doppia vittoria di Phillip Island. Non ci sarà, invece, Danilo Petrucci, fermo ai box dopo un brutto incidente riportato nel motocross mentre si allenava. Atteso al riscatto, infine, Jonathan Rea, la cui avventura in Yamaha è iniziata con il piede sbagliato. Di seguito trovate gli orari del weekend catalano

WorldSBK Test Jerez 2024 - Nicolò Bulega (Ducati)

ROUND PAESI BASSI IN TV Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel terzo weekend del'anno della Superbike sulla pista di Assen, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote dal venerdì alla domenica. L'appuntamento olandese andrà in onda in diretta su SkySport MotoGP e sul servizio streaming NOW, e in chiaro (Superpole, Gara 1 e Gara 2) in diretta sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, NOW e TV8

Venerdì 19 aprile

10:25 - FP1 Superbike (SKY, NOW)

14:55 - FP2 Superbike (SKY, NOW)

16:00 - Superpole Supersport (SKY, NOW) Sabato 20 aprile

11:00 - Superpole Superbike (SKY, NOW)

14:00 - Gara-1 Superbike (SKY, NOW, TV8)

15:15 - Gara-1 SuperSport (SKY, NOW) Domenica 21 aprile

11:00 - Superpole Race Superbike (SKY, NOW, differita TV8 alle 13)

14:00 - Gara-2 Superbike (SKY, NOW, TV8)

15:15 - Gara-2 SuperSport (SKY, NOW)

Pubblicato da Simone Valtieri, 16/04/2024