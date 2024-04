Paura per Petrucci: caduta e diverse fratture

Grande spavento per Danilo Petrucci: il pilota ternano è caduto durante un allenamento di motocross sulla pista di Cingoli, riportando diverse fratture e ferite. A raccontarlo è stato lo stesso centauro attualmente impegnato nel campionato WSBK, attraverso un post pubblicato sui social network.

IL COMUNICATO DELLA SQUADRA La notizia ha cominciato a circolare nella serata di giovedì, dopo che il team Barni Racing per il quale corre Petrucci ha diffuso una nota: ''A seguito di una caduta durante un allenamento con la moto da cross Danilo Petrucci ha riportato la frattura della clavicola destra e della mandibola. Il pilota del Barni Spark Racing Team è sempre rimasto cosciente e verrà sottoposto a intervento chirurgico. Danilo si trovava a Cingoli, per una giornata di preparazione al prossimo round del WorldSBK''.

IL RACCONTO DI DANILO Questa mattina è stato lo stesso Petrucci a scrivere sui social un aggiornamento su quanto accaduto. Accompagnando il testo alla foto che vedete in copertina e che lo ritrae in un letto d'ospedale, il ternano ha scritto: ''Ieri durante un allenamento di motocross sulla pista di Cingoli ho perso il controllo della moto prima di un salto e quindi invece di frenare la moto ha accelerato… ho saltato moltissimo e mi sono schiantato a terra. È stata una delle cadute più spaventose della mia vita. Ho rotto alcuni denti, la mandibola in due parti, la clavicola e la scapola oltre varie lacerazioni cutanee. Vi ringrazio per tutti i messaggi, spero di tornare presto a sorridere''. Numerosissimi ovviamente gli incoraggiamenti giunti dagli appassionati di motociclismo e non solo.

SETTIMANA SFORTUNATA Scontata dunque l'assenza di Petrucci dal terzo round della Superbike 2024, in programma nel weekend del 19-21 aprile ad Assen. La settimana in corso si è rivelata davvero tremenda per i piloti italiani impegnati in allenamenti di motocross: appena due giorni prima, martedì, era stato Andrea Dovizioso a cadere riportando la frattura della clavicola.

Pubblicato da Luca Manacorda, 12/04/2024