SBK Phillip Island, domenica trionfale per Lowes: doppietta! Riscatto di Bautista, podio Petrucci

Una gara pazza, divisa in due tronconi dal brutto incidente di Jonathan Rea, e un vincitore non pronosticato che mette in fila ben sei Ducati. Questo, in estrema sintesi, ciò che è accaduto in Australia questa mattina, con un Alex Lowes in palla con la sua Kawasaki che è riuscito a regolare tutti i rivali a partire dalla Superpole Race vinta davanti ad Andrea Locatelli (Yamaha) e a Toprak Razgatlioglu (BMW). Nella gara breve era già arrivato un mezzo riscatto di Alvaro Bautista, ieri caduto e oggi quarto e in rampa di lancio per la gara-2, iniziata con un ritardo di oltre un'ora a causa dell'olio versato in pista da un concorrente dell'Australian Superbike. Lo spagnolo aveva concluso davanti al vincitore di ieri nonché compagno di team Nicolò Bulega, poi quinto anche in gara-2, e ha dovuto cedere il successo al britannico solo all'ultimo giro di una gara ridotta a 11 giri e solo dopo una manovra incredibile da parte di Lowes, che lo ha passato all'esterno della ''S'' su una pista amica come quella di Phillip Island, sulla quale aveva già vinto nel 2020.

GARA PAZZA In virtù di questa vittoria bellissima, agevolata dalla caduta di Andrea Locatelli che stava risalendo fortissimo all'ultimo giro, Alex Lowes è anche il nuovo leader della classifica iridata. Sotto alla bandiera a scacchi di Phillip Island, dietro a Lowes e Bautista si è piazzato il primo di quattro italiani: Danilo Petrucci, anch'esso in rimonta nella parte finale con un sorpasso su Andrea Iannone all'ultimo giro. Quinto, come detto, Bulega davanti a un ritrovato Michael Ruben Rinaldi, che si è battuto anch'esso per il podio nelle fasi centrali, e al ''rookie'' Sam Lowes, fratello del vincitore e sesto di sei Ducati che hanno chiuso alle spalle del britannico della Kawaaski. E a proposito della Ninja giapponese, dopo la penalità di ieri, Axel Bassani continua il suo apprendistato, chiudendo in 11° posizione dietro a Garrett Gerloff (BMW), Dominique Aegerter (Yamaha) e Michael Van der Mark (BMW).

REA E RAZGATLIOGLU, DOMENICA NO Domenica da dimenticare, invece, per Toprak Razgatlioglu, che si ritira al secondo giro per una rottura sul motore della sua BMW, e per Jonathan Rea, a terra al terzo giro e portato via in barella (per lui zero punti questo weekend). Dopo il suo incidente, la direzione gara ha deciso di ridurre la gara a 11 giri, senza il pit-stop a cui erano stati costretti ieri tutti i piloti per l'eccessiva abrasività dell'asfalto. Alla ripartenza Bautista e Rinaldi si erano messi davanti con Lowes che ha però orbitato per tutta la gara nei primi tre, prima di piazzare la zampata finale. Prossima tappa tra un mese circa a Barcellona, ed è un peccato visto lo spettacolo andato in scena in queste tre gare sul tracciato australe.

Risultati Gara-2 Superbike Round Phillip Island 2024

Risultati Superpole Race Superbike Round Phillip Island 2024

Pubblicato da Redazione, 25/02/2024