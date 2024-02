La Superbike riparte da Phillip Island, gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Nel weekend del 25 febbraio il mondiale Superbike 2024 inizia a Phillip Island (Australia): gli orari TV Sky, NOW e TV8 per non perdere nulla del primo round

La stagione Superbike 2024 sta per iniziare e sarà una di quelle da non perdere. Le premesse per una lotta fino all'ultima curva dell'ultima gara del 12° round ci sono tutte, visto che Alvaro Bautista e la Ducati si troveranno a dover difendere il titolo mondiale gravati dalla zavorra in peso imposta dal nuovo regolamento: 6 kg che potranno spostare gli equilibri e rendere il bi-campione del mondo iberico un bersaglio per i suoi rivali, in primis interni, con il compagno Nicolò Bulega (campione Supersport) che ha sorpreso tutti nel corso dei test invernali. Ci saranno anche i rivali di sempre, anche se con colori differenti dal solito: Toprak Razgatlioglu guiderà la pattuglia BMW (con Michael Van Der Mark, Scott Redding e Garret Gerloff a completare un team agguerrittissimo), mentre il suo posto in Yamaha è stato preso da Jonathan Rea al fianco del confermato Andrea Locatelli. Nuova anche la lineup Kawasaki con Axel Bassani promosso a pilota ufficiale al fianco di Alex Lowes, mentre in Honda confermatissima la coppia spagnola composta da Iker Lecuona e Xavi Vierge. Occhio, infine, ai tre italiani indipendenti della Ducati: Michael Ruben Rinaldi, Danilo Petrucci e al rientrante Andrea Iannone, che dopo quattro anni fermo si appresta a fare la sua ricomparsa sulla griglia di partenza.

ROUND PHILLIP ISLAND IN TV Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel primo weekend del'anno della Superbike sulla pista di Phillip Island, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote dal venerdì alla domenica. L'appuntamento australe andrà in onda in diretta su SkySport MotoGP e sul servizio streaming NOW, e in chiaro (Superpole, Gara 1 e Gara 2) in diretta sul digitale terrestre su TV8.

VEDI ANCHE

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, NOW e TV8

Venerdì 23 febbraio

00.25 - FP1 Supersport (SKY, NOW)

01:20 - FP1 Superbike (SKY, NOW)

04:00 - Superpole Supersport (SKY, NOW)

06:00 - FP2 Superbike (SKY, NOW) Sabato 24 febbraio

00:00 - FP3 Superbike (SKY, NOW)

03:00 - Superpole Superbike (SKY, NOW)

04:30 - Gara-1 SuperSport (SKY, NOW)

06:00 - Gara-1 Superbike (SKY, NOW, TV8 con replica alle 14) Domenica 25 febbraio

03:00 - Superpole Race Superbike (SKY, NOW)

04:30 - Gara-2 SuperSport (SKY, NOW, TV8)

06:00 - Gara-2 Superbike (SKY, NOW, TV8 con replica alla 13.15)

Pubblicato da Simone Valtieri, 20/02/2024