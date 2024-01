Superbike, presentati entrambi i team BMW. Razgatlioglu fiducioso

Il team di Superbike BMW Motorrad Motorsport ha ufficialmente lanciato la stagione 2024, con Toprak Razgatlioglu che ha catalizzato l'attenzione nel suo primo grande evento come pilota BMW. Tutti e quattro i piloti erano presenti presso la sede di Berlino per svelare il nuovo look sia del ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team che del team Bonovo Action BMW, rispettivamente team ufficiale e satellite della casa tedesca. A cambiare, rispetto al passato, sono le ambizioni, con l'approdo del campione del mondo SBK 2021 Toprak Razgatlioglu in sella, si apre un nuovo intrigante capitolo per la Superbike in genrale.

PARLA TOPRAK: ''La prima volta che ho testato la moto in rettilineo ho sorriso'', ha spiegato il turcoo, riferendosi ai primi test in sella alla M 1000 RR andati in scena lo scorso dicembre. ''Il test della prossima settimana sarà molto importante, perché ci saranno tutti gli altri piloti a Jerez, ma anche nei successivi a Portimao. finora ho guidato da solo, non ho potuto confrontarmi e ho bisogno di scendere in pista con loro per abbassare i tempi sul giro. Vedremo, ma sono molto ottimista e molto felice''. Il pilota turco ha anche elogiato il suo primo contatto con il pacchetto: ''La moto è davvero buona, il freno motore è incredibile, anche se ci sono solo alcune aree che devono essere migliorate per il mio stile''.

VAN DER MARK CI CREDE Con Razgatlioglu, erano ovviamente presenti a Berlino il compagno di squadra Michael van der Mark e i due piloti del Bonovo Action BMW, Garrett Gerloff e Scott Redding, insieme ovviamente ai team principal Shaun Muir e Michael Gakinski, e dirigenti di BMW Motorsport. Van der Mark, come Toprak, è entusiasta dei progressi che il progetto può compiere, ma anche ottimista su quella che sarà la sua stagione, specialmente dopo due anni consecutivi compromessi da diversi infortuni: ''Sono in forma, sono pronto a correre. Abbiamo tutti un obiettivo in BMW, e quello è vincere. A Phillip Island vedremo dove siamo, ma ho molta fiducia nel progetto. L'ingaggio di Toprak, il cambiamento di molte cose... spingerà la moto molto meglio''.

TEAM SATELLITE Lato Bonovo Action BMW, le prospettive sono altrettanto positive, se non di più, con entrambi i piloti che sperano di giovare del lavoro impostato per il team ufficiale. ''La squadra è fantastica, molto accogliente, quasi una famiglia'', ammette il ''retrocesso'' Scott Redding, che nel 2023 ha corso per il team ROKiT. ''Sento che è uno stile vecchia scuola, e questo è qualcosa che apprezzo davvero. Sarò più rilassato, più felice. Vorrei essere come minimo tra i primi 5/6 nel Campionato e tornare a essere regolarmente sul podio''. Infine Garrett Gerloff, che ha concluso la stagione 2023 con diversi risultati positivi, nonché come il miglior pilota BMW, vede anch'esso spazio per progredire: ''Ho grandi speranze per quest'anno. Penso davvero che con questo team possiamo affrontare tutto e tutti, e con Toprak Michael e Scott, abbiamo una formazione davvero forte, e molti dati da cui attingere per migliorare queste M 1000 RR''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 18/01/2024