Chiusi in Spagna i test Superbike: Iannone e Bulega subito protagonisti

Neanche il tempo di godersi la fine del mondiale 2023, che la Superbike è già ripartita, scendendo in pista tra martedì e mercoledì a Jerez de la Frontera - proprio dove è andato in scena l'epilogo iridato - per la prima giornata di test con moto e piloti in versione 2024. A scendere in pista sono stati tantissimi nuovi binomi, a partire da quello che lega Jonathan Rea alla Yamaha del team Pata Racing, quella che prima fu di Toprak Razgatlioglu, grande assente di sessione poiché non ha trovato l'accordo con Yamaha per salire subito sulla BMW che guiderà il prossimo anno. Ma oltre al sei volte iridato Rea, ci sono stati i debutti di Michael Ruben Rinaldi con il suo nuovo team Motocorsa Racing, di Scott Redding con il Bonovo BMW, di Axel Bassani sulla Kawasaki ufficiale, del campione superspot Nicolò Bulega sulla Ducati ufficiale del team Aruba.it e il rientro in pista, dopo lo stop di 4 anni per una controversa doping, di Andrea Iannone sulla Ducati del team GoEleven.

DAY 1 La prima giornata è stata caratterizzata da pioggia in pista al pomeriggio, per cui tutti i piloti hanno ottenuto la loro migliore prestazione al mattino. Il più veloce di tutti è stato Remy Gardner, con Michael Ruben Rinaldi subito a suo agio anche sulla Ducati del team Motocorsa. L'italiano ha commentato: ''Ecco perché Bassani andava così forte'', lodando il lavoro del team di Mauri che il prossimo anno presterà la sua attenzione al 100% sul pilota riminese. E a proposito di Bassani, alla sua prima uscita in sella alla Kawasaki è stato 10° di 13 piloti impegnati in pista (ma solo 13 della Superbike, ma è più che comprensibile. Il centauro di Feltre ha spiegato: ''La Ninja è una moto completamente diversa rispetto alla Panigale, ti consente di sbagliare, mentre Ducati è più bastarda. A ogni modo è solo l'inizio, non ho cercato il tempo. La moto impenna molto e non riesco ancora a frenare come piace a me''. Alle spalle dei primi due si è piazzato Dominique Aegerter, poi Jonathan Rea, che al debutto con la Yamaha si è detto molto ottimista per la prossima stagione. Quinto tempo per il campione del mondo Alvaro Bautista con la Ducati, senza forzare. Davanti e dietro di lui tre collaudatori MotoGP impegnati nei loro test privati: Bradl, Savadori e Pirro. 6° crono, poi, per Gerloff, che ha preceduto Lowes e Nicolò Bulega, al primo giorno sulla Ducati ufficiale. 9°, invece, è stato Redding, con Iannone 11° al ritorno in pista dopo tanta assenza. Ma il bello per Bulega e Iannone doveva ancora venire.

I tempi della prima giornata dei test Superbike di Jerez

Pos Pilota (nazione) Moto, categoria Tempo Diff 1° Remy Gardner (AUS) Yamaha, SBK 1:39.837 2° Michael Rinaldi (I) Ducati, SBK 1:40.034 +0,197 3° Dominique Aegerter (CH) Yamaha, SBK 1:40.106 +0,269 4° Jonathan Rea (Regno Unito) Yamaha, SBK 1:40.302 +0,465 - Stefan Bradl (D) Honda, MotoGP 1:40.305 +0,468 5° Álvaro Bautista (E) Ducati, SBK 1:40.564 +0,727 - Lorenzo Savadori (I) Aprilia, MotoGP 1:40.990 +1.153 - Michele Pirro (I) Ducati, SBK 1:41.018 +1.181 6° Garrett Gerloff (Stati Uniti) BMW, SBK 1:41.193 +1.356 7° Alex Lowes (Regno Unito) Kawasaki, SBK 1:41.229 +1.392 8° Nicolò Bulega (I) Ducati, SBK 1:41.244 +1.407 9° Scott Redding (Regno Unito) BMW, SBK 1:41.333 +1.496 10° Axel Bassani (I) Kawasaki, SBK 1:41.801 +1.964 11° Andrea Iannone (I) Ducati, SBK 1:41.922 +2.085 12° Bradley Ray (Regno Unito) Yamaha, SBK 1:42.295 +2.458 - Adrian Huertas (E) Ducati, SSP 1:44.157 +4.320 13° Tarran Mackenzie (GB) Honda, SBK 1:44.266 +4.429

DAY 2 Se davanti a tutti si è piazzato ancora una volta Remy Gardner con la Yamaha, al secondo posto è salito Nicolò Bulega con la Ducati, distanziato di circa 3 decimi dall'australiano. Il pilota emiliano ha affermato di essere sorpreso dalla velocità della Ducati Panigale 4R e che a Jerez sembra girare su tutta un'altra pista rispetto alla 2R che ha guidato in Superbike fino all'altroieri: ''Sono ancora all'80-85%, ma non pensavo di andare subito così bene. La moto ha molto grip e tende un po' a muoversi ma mi hanno detto che è normale che all'inizio mi faccia questo effetto''. E molto bene è andato anche Andrea Iannone con la Ducati del team GoEleven, chiudendo quinto alle spalle anche di Rea e Lowes. Il pilota di Vasto - fermo da quattro anni - ha dichiarato: ''Sono distrutto, ma questo è un punto di partenza importante, sono molto contento. Bisogna restare con i piedi per terra, ma voglio godermi questa giornata, nessuno si aspettava che potessi essere così veloce''. Chiudono la top ten dei tempi Superbike Rinaldi, Bautista, Ray, Aegerter e Redding, con Axel Bassani ancora un po' in difficoltà in 12° posizione.

I tempi della seconda giornata dei test Superbike di Jerez

Pos Pillota (nazione) Moto, categoria Tempo Diff 1° Remy Gardner (AUS) Yamaha, SBK 1:38.448 2° Nicolò Bulega (ITA) Ducati, SBK 1:38.726 +0,278 3° Jonathan Rea (GBR) Yamaha, SBK 1:39.179 +0,731 4° Alex Lowes (GBR) Kawasaki, SBK 1:39.211 +0,763 5° Andrea Iannone (ITA) Ducati, SBK 1:39.335 +0,887 - Lorenzo Savadori (ITA) Aprilia, MotoGP 1:39.669 +1.221 6° Michael Rinaldi (ITA) Ducati, SBK 1:39.807 +1.359 - Stefan Bradl (GER) Honda, MotoGP 1:39.832 +1.384 7° Álvaro Bautista (SPA) Ducati, SBK 1:39.962 +1.514 8° Bradley Ray (GBR) Yamaha, SBK 1:40.007 +1.559 - Michele Pirro (ITA) Ducati, MotoGP 1:40.024 +1.576 9° Dominique Aegerter (SVI) Yamaha, SBK 1:40.103 +1.655 10° Scott Redding (GBR) BMW, SBK 1:40.291 +1.843 11° Garrett Gerloff (USA) BMW, SBK 1:40.334 +1.886 12° Axel Bassani (ITA) Kawasaki, SBK 1:41.346 +2.898 13° Tarran Mackenzie (GBR) Honda, SBK 1:42.110 +3.662 - Adrian Huertas (SPA) Ducati, SSP 1:42.470 +4.022 - Valentine Debise (FRA) Yamaha, SSP 1:43.084 +4.636

02/11/2023