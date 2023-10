SBK Jerez 2023: Bautista vince anche la Superpole Race, è caccia a Fogarty

Il fresco campione del mondo Alvaro Bautista, dopo il trionfo di ieri in gara-1- condito dal titolo mondiale - vince anche nella Superpole Race del mattino, annullata e fatta ripartire dopo la rottura del motore di Aegerter che ha innaffiato la pista di olio, proprio mentre stava cadendo uno scriscio di pioggia. Alla ripartenza Batutista ci ha messo poco a prendersi la prima posizione, mentre lo svizzero è stato bravissimo, seguendolo a distanza ravvicinata, senza riuscire però mai a essere minaccioso. Questo secondo posto è comunque il miglior risultato della sua stagione da rookie in Superbike. Sul podio sale anche Jonathan Rea (Kawasaki), mentre Toprak Razgatlioglu è solo quarto (prima volta dell'anno senza podio, eccezion fatta per le gare in cui è caduto), forse limitato dall'incidente con Alex Lowes, che dopo un contatto è scivolato e ha sbattuto violentemente il casco (spaccando anche la visiera) sulla sua ruota posteriore, facendosi di certo non bene e rovinandoli al contempo la tenuta. A punti finiscono anche Andrea Locatelli, Remy Gardner (quattro Yamaha in top 6), Phillip Oettl, Van der Mark e Danilo Petrucci. Axel Bassani, nonostante la caduta dopo il contatto con Garrett Gerloff, 1è matematicamente il miglior pilota indipendente della stagione, ormai irraggiungibile proprio da Danilone, mentre il team GYRT GRT Yamaha è il miglior team in dipendente. Con questo successo Alvaro Bautista tocca quota 58 vittorie con la Ducati in Superbike, a una sola lunghezza dal recordman assoluto Carl Fogarty. Pomeriggio si assegnerà anche il titolo team, con Ducati Aruba.it e Pata Yamaha Racing separate da appena 9 punti prima di gara-2.

VEDI ANCHE

Risultati Superpole Race Superbike Round Jerez

Risultati Gara-2 Superbike Round Jerez

In arrivo dopo la gara delle 14.00

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/10/2023