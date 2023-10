SBK Jerez 2023. Razgatlioglu prova a mettere pressione a Bautista nel venerdì di libere

Toprak Razgatlioglu è il più veloce della prima giornata di attività in pista del Round di Jerez de la Frontera, ultimo di questa stagione del WorldSBK. Il pilota della Yamaha ha primeggiato nel pomeriggio con il tempo di 1:40.312, precedendo di 244 millesimi il compagno di marca Remy Gardner e, soprattutto, Alvaro Bautista, che con la Ducati del team Aruba.it si prende il terzo titolo a 3 decimi abbondanti dal turco, nonstante una caduta. Lo spagnolo comanda in classifica generale con 60 punti di margine sul turco, per cui avrà necessità dichiudere il weekend di casa con appena 2 punti sul pallottoliere per laurearsi campione del mondo per il secondo anno consecutivo, e queste libere sono un ottimo viatico verso una riconferma, a questo punto, quasi scontata. Si lotta per la gloria, dunque, e non solo, perché in ballo c'è il titolo team, ancora contesto tra Ducati Aruba.it e Pata Yamaha, divisi da 7 punti a vantaggio di quest'ultimo. In tale ottica, è buono il risultato di Michael Ruben Rinaldi, quarto in scia al compagno, mentre per trovare Andrea Locatelli dobbiamo scendere fino ai margini della top ten, nono preceduto anche da Dominique Aegerter (Yamaha), Philipp Oettl (Ducati), Garrett Gerloff (KTM) e Danilo Petrucci (Ducati). Nei dieci anche Scott Redding con la BMW, davanti a Lecuona e Van der Mark. Un po' in ombra Jonathan Rea con la Kawasaki, e Axel Bassani, che il prossimo anno prenderà il suo posto sulla Ninja, 13° e 14° rispettivamente, ma anche Alex Lowes, che sempre con la verodona è appena 16°.

BAUTISTA CRASHES 💥



A crash in FP2 for the Champion-elect on the opening day at Jerez 🤯



🎥FREE | #ESPWorldSBK 🇪🇸https://t.co/fFOPx6ZAnj — WorldSBK (@WorldSBK) October 27, 2023

BRASILIANO AL TOP Al mattino, erano scesi in pista solo quattro piloti a causa della pista ancora umida dalla pioggia caduta nella notte. In questo insignificante turno, il migliorè stato il brasiliano Leandro Mercado sulla Honda del team MIE Racing, che ha preceduto Michael Van der Mark (BMW), la wild card Florian Alt con la Honda di Holzhauer Racing Promotion, e il ceco Oliver Koenig con la Kawasaki. Sono rimasti ai box tutti gli altri piloti. Tornando alla sessione del pomeriggio, Da segnalare una spettacolare caduta in highside con conseguenze ancora da valutare per Gabriele Ruiu, sbalzato dalla sua BMW. Il pilota è stato portato al medical center per un check up.

The red flags come out after a big crash for Gabriele Ruiu at Turn 13 🚩



Fortunately he walks away and is taken to medical center for check up 💪 #ESPWorldSBK 🇪🇸 pic.twitter.com/2Dob3aF1Wv — WorldSBK (@WorldSBK) October 27, 2023

Risultati Prove Libere 1 Superbike Round Jerez

🏁 FINAL RESULTS from #WorldSBK FP1 📊



1️⃣ Leandro Mercado

2️⃣ Michael van der Mark

3️⃣ Florian Alt#ESPWorldSBK 🇪🇸 pic.twitter.com/srlmV6yWZT — WorldSBK (@WorldSBK) October 27, 2023

Risultati Prove Libere 2 Superbike Round Jerez

