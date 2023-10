Svelato il calendario provvisorio WSBK 2024: c'è la novità del Cremona Circuit

Ci sono tante novità nel calendario provvisorio del Campionato del mondo Superbike 2024, pubblicato questa mattina. Fanno il loro ingresso due nuovi circuiti e cambiano alcune date, mentre vengono confermati gli appuntamenti ormai storici per un totale di 12 round distribuiti tra febbraio e ottobre.

AVVIO TRADIZIONALE La stagione 2024 scatterà come di consueto in Australia, con il circuito di Phillip Island che ospiterà due giorni di test il 19 e 20 febbraio prima del round d'apertura previsto nel weekend del 25 febbraio. Il WSBK si sposterà poi in Europa, con i classici appuntamenti di Barcellona a marzo (anticipata in sostituzione dell'Indonesia) e di Assen ad aprile.

LA PRIMA NOVITA' La Superbike vivrà poi un periodo di vacanza anticipato, tornando in pista solo a metà giugno con il primo appuntamento in Italia, quello di Misano previsto il 14-16 del mese. L'estate vedrà poi un doppio appuntamento in back to back, con Donington e Most in programma nei fine settimana del 14 e 21 luglio. La calda estate proseguirà ad agosto con Algarve e con la prima novità dell'anno, l'ungherese Balaton Park Circuit che sorge a un'ora dalla capitale Budapest. Per la SBK si tratta di un ritorno dopo 34 anni in Ungheria, su questo nuovissimo circuito costruito sulle sponde dell'ominimo Lago Balaton, il più grande dell'Europa centrale.

LA SECONDA NOVITA' L'ultimo terzo di stagione è caratterizzato da un mese di settembre ricco di eventi. Si parte a inizio mese con Magny-Cours, a cui segue la seconda novità dell'anno, l'italianissimo Cremona Circuit. Per il circuito lombardo, situato nel comune di San Martino al lago e lungo 3,7 km, l'appuntamento è nel weekend del 20-22. Il mese termina con un altro round, quello di Aragon. A chiudere il WSBK 2024 sarà invece Jerez de la Frontera, in programma a metà ottobre. Il calendario è ancora definito come provvisorio in quanto Balaton e Cremona, essendo circuiti nuovi, sono soggetti a omologazione.

CALENDARIO WSBK 2024

23-25 febbraio: Phillip Island, Australia

22-24 marzo: Circuit de Barcelona-Catalunya, Spagna

19-21 aprile: TT Circuit Assen, Olanda

14-16 giugno: Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, Italia

12-14 luglio: Donington Park, Gran Bretagna

19-21 luglio: Autodrom Most, Repubblica Ceca

9-11 agosto: Autodromo Internacional do Algarve, Portogallo

23-25 agosto: Balaton Park Circuit, Ungheria

6-8 settembre: Circuit de Nevers Magny-Cours, Francia

20-22 settembre: Cremona Circuit, Italia

27-29 settembre: MotorLand Aragon, Spagna

11-13 ottobre: Circuito de Jerez – Angel Nieto

Pubblicato da Luca Manacorda, 26/10/2023