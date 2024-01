È morto Anthony Gobert: addio "Go Show", icona della Superbike negli anni '90

Anthony Gobert non ce l’ha fatta. L’ex pilota australiano, celebre con il soprannome di “The Go Show” per la sua guida spettacolare e inconfondibile, diventato un’icona per gli appassionati di motociclismo negli anni ’90, è morto oggi all’età di 48 anni. Nei giorni scorsi, i fratelli Aaron e Alex avevano reso nota la malattia contro cui Gobert lottava da tempo e che aveva costretto i medici a ricorrere alle cure palliative.

LUTTO A dare l’annuncio della morte è stata Suzanne, la madre di Anthony Gobert, su Facebook: “Il mio cuore si sta spezzando mentre scrivo che il mio primogenito, il mio bellissimo Anthony, è venuto a mancare nel tardo pomeriggio di oggi. L’ho amato dal momento in cui è nato fino al giorno della sua morte. A volte è stato a dir poco difficile, ma ha sempre avuto un cuore gentile e si è preso cura di tutti. Purtroppo, è stato vittima della dipendenza, ha cercato molte volte di rimettersi in sesto ma non c’è riuscito del tutto. Sono così orgoglioso di lui e ringrazio tutte quelle brave persone che lo hanno aiutato nella sua vita”.

LA CARRIERA Nato nel 1975, Gobert ha corso in Superbike dal 1994 al 1996 e poi nel 1999, nel 2000 e nel 2006 raccogliendo otto successi, 16 podi, 2 pole position e 2 giri veloci in 57 GP disputati nel mondiale delle derivate di serie. Non è mancata neanche una poco fortunata parentesi nella classe 500, con 13 apparizioni tra il 1997 e il 2000. Memorabile la sua vittoria a Phillip Island nel 2000, quando in sella alla Bimota rifilò 29 secondi a Carl Fogarty. Da parte della redazione di MotorBox, le più sentite condoglianze alla famiglia Gobert.

17/01/2024