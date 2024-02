SBK Phillip Island, festa Italia in gara-1: Bulega trionfa su Locatelli e Iannone

Non poteva esserci alba migliore per il mondiale Superbike dell'Italia. All'esordio nella classe regina delle derivate di serie, Nicolò Bulega ha trionfato con la sua Ducati riuscendo a gestirsi meglio degli altri soprattutto nel cambio moto, reso obbligatorio dalla giuria per via dell'asfalto troppo impegnativo della pista di Phillip Island per le gomme Pirelli, che hanno mostrato un degrado anomalo per tutto il weekend. Scattato dalla pole, Bulega aveva perso la testa della gara in favore di un sorprendente Andrea Iannone, partito dalla prima fila insieme ad Alex Lowes e al rientro dopo i 4 anni di controversa squalifica per doping. Il pilota abruzzese è stato passato poco prima del flag-to-flag da Bulega, avvenuto all'11° giro, e poi non è riuscito a contenere il ritorno di un arrembante Andrea Locatelli, che lo ha passato a sei tornate dal termine. I tre piloti del Belpaese hanno così composto un inedito e bellissimo podio nella gara d'esordio, sfruttando le difficoltà di tutti i big della categoria e candidandosi al loro ruolo.

GIORNATA NERA PER I BIG Giornata difficile, come dicevamo, per tutti i big. Toprak Razgatlioglu, si è battuto nel gruppo di testa con la sua BMW sfiorando il podio, ma alla fine ha scontato una penalità di 1.225 secondi sul tempo di fine gara dovuta a una piccola regolazione fatta dai suoi uomini sulla moto al momento del pit-stop e ha dovuto cedere il suo quarto posto ad Alex Lowes su Kawasaki. Peggio era andata al bi-campione del mondo Alvaro Bautista, che zavorrato di ben 7 kg a causa del nuovo discutilibissimo regolamento, è scattato dalla 15° posizione, cadendo nelle prime fasi di gara nel tentativo di rimontare, rialzandosi e chiudendo ancora 15°. Non è più fortunata la gara di Jonathan Rea, che deve ancora prendere le misure alla Yamaha e dopo l'11° posto in Superpole, giunge in un anonimo 17° posto. Nella top ten hanno concluso la loro gara, invece, Dominique Aegerter (Yamaha), Michael Van der Mark (BMW), Danilo Petrucci (Ducati), Garrett Gerloff (BMW) e Xavi Vierge (Honda) con Axel Bassani 12° al debutto sulla Kawasaki. Domani ci sarà spazio per rifarsi con la Superpole Race e la Gara-2.

Pubblicato da Simone Valtieri, 24/02/2024