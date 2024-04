Dovizioso, che spavento! Incidente mentre si diverte con il motocross

Andrea Dovizioso è stato protagonista stamattina di una brutta disavventura. Il pilota forlivese è caduto mentre si allenava con una moto da cross sulla pista di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. Prontamente soccorso dal personale medico del circuito, il Dovi ha evidenziato un trauma cranico. A quanto pare cosciente, è stato poi trasportato in elisoccorso fino all'ospedale Careggi di Firenze per sottoporsi ad ulteriori esami. La Tac ha dato esito negativo, ma è stata riscontrata la frattura della clavicola destra, mentre è ancora da capire se vi sono fratture ai polsi.

Andrea Dovizioso al Mugello nel 2021

DIVERTIMENTO PERICOLOSO Non è la prima volta che il Dovi si fa male con una moto da cross. Nel giugno 2020 si fratturò, infatti, una clavicola partecipando al campionato regionale a Faenza. Ma quando si dice ''passione''... e allora è arrivato anche il progetto del Dovi Park, la sua personale pista sterrata sorta sulle ceneri del vecchio impianto faentino. Dovizioso non è ovviamente il primo pilota a infortunarsi con il cross, come lui anche Valentino Rossi e Marc Marquez, per fare due nomi noti. Ciò che ci si augura, in casi come questi, è che riesca a tornare nuovamente e prontamente in sella.

09/04/2024