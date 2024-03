Liberty Media vicino all'acquisto della MotoGP

Liberty Media sta per ampliare la sua presenza negli sport motoristici, non limitandosi alla Formula 1. È imminente, infatti, l'acquisizione della MotoGP da parte del colosso americano che già detiene i diritti della più importante serie automobilistca mondiale. Ssecondo quanto riportato dal Financial Times, la trattativa è stata avviata oltre un anno fa e potrebbe concludersi entro la prossima settimana, o comunque prima dell'imminente GP of the Americas, in programma ad Austin nel weekend del 14 aprile. La transazione coinvolgerebbe Bridgepoint e il Canada Pension Plan Investment Board, principali azionisti di Dorna Sports, la società spagnola che gestisce i diritti del Motomondiale e della Superbike. Liberty Media, guidata da John Malone con il supporto del CEO della F1 Stefano Domenicali, punta a un accordo che supererebbe i 4 miliardi di euro, debiti inclusi.

MotoGP Qatar 2024, il podio

MONOPOLIO La possibile fusione tra le due serie motoristiche più importanti al mondo solleva dubbi simili a quelli emersi nel passato quando CVC Capital Partners possedeva sia la F1 sia la MotoGP. Tuttavia, Liberty Media mira a ottenere il via libera delle autorità di regolamentazione della concorrenza, specialmente per quanto riguarda i diritti televisivi e di trasmissione. Gli Stati Uniti sono un mercato cruciale per Liberty Media, che ha ampliato la sua presenza nel paese con l'aggiunta di nuovi GP come quello di Miami e Las Vegas, ed è proprio per questo che l'acquisizione della MotoGP dovrebbe avvenire in concomitanza con il GP statunitense ad Austin, un'operazione strategica per l'azienda.

MotoGP Qatar 2024, fase della gara sprint

OTTIMI RISULTATI Sotto la gestione di Liberty Media, la Formula 1 ha registrato una significativa crescita, grazie anche alla promozione su piattaforme digitali e alla creazione della fortunata serie televisiva Drive to Survive trasmessa per sei stagioni su Netflix. I dati finanziari indicano un aumento dell'utile operativo di addirittura il 64% nel 2023, raggiungendo 392 milioni di dollari, mentre i ricavi sono saliti a 3,2 miliardi di dollari. I ricavi di Dorna nel 2023 sono stati, invece, di 483 milioni di euro, circa 7 volte di meno, evidenziando il potenziale di crescita della MotoGP, soprattutto negli Stati Uniti.

Pubblicato da Simone Valtieri, 28/03/2024