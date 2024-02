Piloti MotoGP, chi è il più seguito sui social?

Abbiamo fatto le pulci agli account dei 22 piloti al via del mondiale MotoGP 2024, andando a vedere quanti sono i loro follower su Instagram, X.com (ex Twitter) e Facebook alla vigilia della nuova stagione. Come preventivabile, il più seguito di tutti sui social network è Marc Marquez, l'otto volte campione del mondo che da anni raccoglie seguaci su ogni piattaforma, ma se considerassimo anche gli ex piloti non ci sarebbe partita: Valentino Rossi, con i suoi 16 milioni si follower su Instagram, gli oltre 12 milioni su Facebook e i 5,5 su Twitter, sarebbe di gran lunga primo. Senza il rivale storico, Marquez comanda su tutti e tre i social network, ma le classifiche dietro di lui differiscono da social a social.

CLASSIFICHE PER PIATTAFORMA. Su Instagram, il social network in assoluto più usato e aggiornato dai piloti, Marquez comanda con 7 milioni di follower, staccando di parecchio Fabio Quartararo a quota 2,4 milioni, e Maverick Vinales, a 1,5. Pecco Bagnaia è quarto e sta insidiando la terza piazza dell'iberico, staccato di appena 8 mila follower, mentre per la quinta piazza è lotta serratissima tra Alex Marquez e Aleix Espargaro, separati da meno di duemila follower a quota 1,3 milioni. Su X.com, dietro ai 2,7 milioni di Marquez, il più vicino è Aleix Espargaro, che però ha appena 448 mila follower. Va detto che già ai tempi di Twitter questa non era la piattaforma preferita dai piloti, Vinales vi si cancellò in seguito a varie polemiche, mentre alcuni non aggiornano il proprio profilo da anni (è il caso di Bezzecchi, che risulta ancora pilota Prustel in Moto3). Ad ogni modo, dietro ai due spagnoli c'è Quartararo con 380 mila follower, davanti ad altri due iberici, Alex Marquez e Alex Rins. Il migliore italiano su questo social è comunque Bagnaia, anche se con soli 208 mila follower. Su Facebook, infine, dietro al sempre inavvicinabile Marc Marquez (4,2 milioni), c'è Fabio Quartararo, che sfiora il milione di follower. Terzo posto per Maverick Vinales, con 815 mila seguaci, mentre va molto bene su questa piattaforma Miguel Oliveira, quarto con 724 mila follower. Chiude la top 5 Aleix Espargaro a quota 544 mila. Per trovare Bagnaia, occorre scendere in settima posizione con 457 mila likes, dietro anche ad Alex Rins e di poco davanti a Johann Zarco. Di seguito tutti i numeri completi.

La classifica dei Follower dei piloti MotoGP*

Pos. Pilota Moto Instagram X.com Facebook Totale 1 Marc Marquez Ducati 7.073.231 2.703.063 4.255.675 14.031.969 2 Fabio Quartararo Yamaha 2.430.620 380.490 998.565 3.809.675 3 Maverick Vinales Aprilia 1.548.916 - 815.099 2.364.015 4 Aleix Espargaro Aprilia 1.342.093 448.065 544.793 2.334.951 5 Francesco Bagnaia Ducati 1.540.013 208.223 457.246 2.205.482 6 Alex Marquez Ducati 1.343.789 357.986 353.594 2.055.369 7 Alex Rins Yamaha 897.048 259.201 494.183 1.650.432 8 Miguel Oliveira Aprilia 857.246 65.176 724.286 1.646.708 9 Jack Miller KTM 881.974 186.808 220.737 1.289.519 10 Johann Zarco Honda 639.771 95.754 445.877 1.181.402 11 Jorge Martin Ducati 801.722 87.227 193.310 1.082.259 12 Franco Morbidelli Ducati 690.738 111.407 221.763 1.023.908 13 Joan Mir Honda 628.532 67.597 223.003 919.132 14 Enea Bastianini Ducati 477.533 111.242 244.784 833.559 15 Luca Marini Honda 652.816 70.606 73.022 796.444 16 Marco Bezzecchi Ducati 549.046 20.443 144.842 714.331 17 Pedro Acosta KTM 431.420 48.090 88.468 567.978 18 Takaaki Nakagami Honda 357.732 111.813 53.973 523.518 19 Brad Binder KTM 313.370 75.997 127.289 516.656 20 Fabio Di Giannantonio Ducati 354.906 9.880 49.936 414.722 21 Raul Fernandez Aprilia 155.909 20.307 47.692 223.908 22 Augusto Fernandez KTM 128.496 14.547 11.868 154.911

*Aggiornata al 16-02-2024

Cliccando sui singoli numeri potrete accedere alla pagina social del pilota

Pubblicato da Simone Valtieri, 16/02/2024