Davide Brivio torna in MotoGP, sarà team principal di Trackhouse Aprilia

La notizia di un rientro all'ovile di Davide Brivio era nell'aria, e lo si era capito quasi subito, sin dai primi mesi in Alpine dove non si è mai trovato a proprio agio così come nel paddock del Motomondiale. E così, dopo aver cambiato diverse manzioni, il richiamo delle due ruote si è fatto sempre più forte, fino a quando, con l'arrivo del team Trackhouse Racing in MotoGP, si sono venute a creare le condizioni perfette per il suo ritorno. Il team americano aveva bisogno di un manager d'esperienza. E chi se non Brivio, tra gli artefici principali del successo della Suzuki e di Joan Mir nel mondiale 2020?

MotoGP 2024: l'Aprilia RS-GP del team Trackhouse

DI NUOVO CON WILCO Brivio, fortemente voluto da Justin Marks - evidentemente molto ben consigliato dai suoi collaboratori - prende il posto di PJ Rashidi (che in pratica ha ricoperto il ruolo di capo solo il tempo di presentare la moto a Los Angeles) e lavorerà a stretto contatto con Wilco Zeelenberg, il team manager del team satellite dell'Aprilia. L'olandese, che con Brivio aveva già lavorato in Yamaha, è certo che questo arrivo è fondamentale per le aspettative di crescita del team statunitense, che ha mantenuto in sella entrambi i piloti già ingaggiati dall'ex boss Razlan Razali, ossia Miguel Oliveira e Augusto Fernandez.

Aprilia Trackhouse Racing MotoGP launch 2024 - Miguel Oliveira

GRANDI ASPETTATIVE Dal canto suo, Brivio ha affermato: ''È davvero emozionante poter far parte di questo giovane progetto sin dall'inizio, non vedo l'ora di conoscere meglio Trackhouse e di capire cosa possiamo porare in MotoGP della visione di successo e dell'esperienza che questa azienda ha in altri sport e in altri ambienti (Il team di Marks, infatti, nasce nella NASCAR americana n.d.r.). Negli ultimi giorni è successo tutto molto veolcemente, e prima di oggi non potevo dire nulla, ma è una grande notizia e inizieremo a lavorare da subito''. E il proprietario del team Marks ha dato a Brivio un benvenuto caloroso: ''È incredibile avere una persona del calibro e dell'esperienza di Davide alla guida del Trackhouse Racing MotoGP Team. Noi tutti in azienda siamo orgogliosi dell'impegno che ha assunto. Appena l'ho incontrato ho capito che si sarebbe inserito perfettamente nella nostra cultura, e sono sicuro che ci porterà a fare grandi cose, sia in pista sia fuori''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 08/02/2024