MotoGP, arriva il team Trackhouse: ecco l'Aprilia a stelle e strisce

Dopo la separazione imposta dalla Dorna, che nei giorni scorsi aveva negato l’iscrizione del team CryptoData RNF al prossimo Mondiale di MotoGP, Aprilia ha trovato un team satellite per la stagione 2024. La presentazione è avvenuta a Milano dove, alla presenza dell’amministratore delegato Aprilia Racing, Massimo Rivola, la casa di Noale ha annunciato la collaborazione con gli statunitensi del team Trackhouse, già in questi anni impegnato nella Nascar.

MotoGP 2024: l'Aprilia RS-GP del team Trackhouse

PILOTI CONFERMATI Dunque sarà la squadra americana, con la strettissima collaborazione del marchio del gruppo Piaggio, che si occuperà ovviamente delle questioni tecniche e dello sviluppo delle moto, a portare in pista le due Aprilia RS-GP satellite che saranno ancora guidate dal portoghese Miguel Oliveira e dallo spagnolo Raul Fernandez. Non poteva ovviamente mancare una livrea a stelle e strisce che è un chiaro omaggio alla bandiera nazionale Usa.

PARLA RIVOLA “Siamo felici ed orgogliosi – spiega Rivola – di accogliere Trackhouse nella famiglia Aprilia. Quello che sono stati capaci di costruire in pochissimo tempo nella Nascar è un biglietto di presentazione straordinario, che anticipa quale sia il potenziale di questa partnership. Merito di Justin Marks e del suo team, con il quale abbiamo avuto fin da subito una particolare sintonia sia sul fronte delle ambizioni tecniche sia per quanto riguarda gli sviluppi di marketing e comunicazione in un mercato importante come quello statunitense. Il nostro impegno aumenterà sensibilmente, una responsabilità che assumiamo volentieri perché, ne sono certo, ci permetterà di crescere ancora di più”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 05/12/2023