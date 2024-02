Test Sepang, day-3: Bagnaia alza la voce e si riprende il record della pista, Martin 2°

Si sono chiusi col botto i test invernali della classe MotoGP, che per il terzo giorno consecutivo hanno monopolizzato il Sepang International Circuit. Nel terzo giorno il più veloce di tutti è stato il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, che con la sua Ducati GP24 ha stampato il nuovo record della pista malese con il tempo di 1:56.682, precedendo di un paio di decimi scarsi il suo rivale dello scorso anno, Jorge Martin, e due decimi abbondanti il suo compagno Enea Bastianini, che proprio ieri aveva ritoccato il record del tracciato avvicinando la barriera dei 117''. Oggi quel muro è stato infranto da ben quattro piloti, con Alex Marquez che ha ottenuto anch'esso un ottimo 1:56.938, in scia al crono dei due che lo precedono. Poker di Ducati, dunque, ma ai primi tre posti c'è la Desmosedici aggiornata con il nuovo motore in versione 2024.

I TEMPI DEGLI ALTRI La prima moto non di Borgo Panigale in classifica è l'Aprilia di Aleix Espargaro, con l'ottimo tempo di 1:57.091 che fino a stamattina sarebbe valso anch'esso il record della pista malese. Sesto Marc Marquez, che si è detto ''stanco morto'' per aver guidato la Ducati GP23 con lo ''stile Honda''. Il suo 1:57.270 è comunque ottimo in prospettiva, e migliore di qualche centesimo del tempo di Fabio Di Giannantonio, settimo davanti al rookie Pedro Acosta, alla Honda di Joan Mir e alla KTM di Brad Binder. Alle soglie della top ten si fermano Fabio Quartararo (Yamaha) e Maverick Vinales (Aprilia), entrambi con 8 decimi sul groppone rispetto a Bagnaia. Oltre il secondo troviamo Taka Nakagami (Honda), Jack Miller (KTM), Alex Rins (Yamaha) e Johann Zarco (Honda), con Marco Bezzecchi solo 17° a 1''3 da Bagnaia e protagonista di ben tre cadute in questi giorni. Grossomodo lo stesso ritardo dell'ex compagno per Luca Marini, 19° con la Honda.

SPRINT SIMULATA Al netto dei tempi ottenuti, praticamente tutti i piloti hanno effettuato nel corso dei tre giorni una simulazione di gara sprint, e in ogni caso le cose sono andate molto meglio rispetto ai tempi della gara 2023. Il più rapido di tutti, su nove giri consecutivi, è stato Fabio Di Giannantonio con il tempo di 17:43.984, ben 15 secondi meno del tempo del vincitore della gara del sabato nel 2023, ossia Alex Marquez. Dietro di lui in questo confronto virtuale si sono piazzati Bastianini, poi Martin, Espargaro, Marc Marquez, Acosta e Bagnaia.

La classifica del Day-3 dei test ufficiali MotoGP 2024 a Sepang

