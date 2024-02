Test Sepang, day-2: Bastianini in palla, in cinque sotto al record della pista

Si inizia a fare sul serio a Sepang, dove si è conclusa nella mattinata la seconda di tre giornate di test ufficiali della classe MotoGP. Il più veloce di tutti è stato Enea Bastianini, che con la sua Ducati ha siglato il nuovo record del SIC fissandolo in 1:57.134 e rifilando poco più di un decimo a Jorge Martin, con la stessa moto a disposizione. Ma sono stati ben cinque i piloti a essere scesi sotto al vecchio primato di 1:57.491, stabilito da Francesco Bagnaia lo scorso anno per staccare la pole position nel GP della Malesia). Oltre a Bastianini e Martin ci sono anche Brad Binder con la KTM, Aleix Espargaro con l'Aprilia e lo stesso Bagnaia, che alla fine paga circa 3 decimi al compagno di squadra nel Ducati Lenovo Team ma che non ha dato l'impressione di cercare ossessivamente il tempo. Giudizi positivi dai tre ducatisti che dispongono della GP24 sul nuovo motore, peccato solo per l'assenza del quarto, l'infortunato Franco Morbidelli.

RISALGONO HONDA E YAMAHA Fuori dalla top 5 troviamo altre tre Ducati con Fabio Di Giannantonio sesto, Alex Marquez settimo e Marco Bezzecchi nono, in mezzo a loro la KTM di Pedro Acosta che continua a migliorare e scende a 1:57.726, togliendo circa mezzo secondo al crono di ieri. Sotto i 118 secondi anche Joan Mir (Honda) e Fabio Quartararo (Yamaha), mentre in 12° e 13° posizione troviamo Johann Zarco e Alex Rins, anche loro con Honda e Yamaha. Le moto giapponesi sembrano aver fatto qualche passo in avanti rispetto alla scorsa stagione, grazie anche alle concessioni che hanno permesso loro di iniziare i test la settimana scorsa. Restando in giappone, da registrare 16° e 17° piazza per gli hondisti Nakagami e Marini, a circa 1''2 dalla vetta, e il 21° posto del tester Yamaha Crutchlow, a 1''8.

VEDI ANCHE

MARC IN RITARDO? E l'amore sbocciato tra Marc Marquez e la Ducati ai test di Valencia, non si è ancora visto a Sepang, dove lo spagnolo ha ammesso di essersi trovato in difficoltà già ieri in sella alla GP23, difficoltà confermate anche oggi, visto il 14° posto, ma c'è un fatto da sottolineare: Marc è stato il più attivo in pista con 72 giri, e la sua simulazione di gara Sprint è stata completata in 19'56, con circa 2 secondi di vantaggio sul vincitore dello scorso anno, suo fratello Alex. Domani i test si chiudono con altre 8 ore in pista, l'ultimo assaggio di asfalto prima del via del mondiale tra un mese in Qatar.

La classifica del Day-2 dei test ufficiali MotoGP 2024 a Sepang

Pubblicato da Simone Valtieri, 07/02/2024