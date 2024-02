Shakedown test MotoGP a Sepang: ecco come stanno andando

In attesa che tutti e 22 i piloti scendano in pista per i test ufficiali dal 6 all'8 febbraio, il Sepang International Circuit ospita dal 1 al 3 gli shakedown test, ovvero quelli riservati ai rookie della MotoGP, in questo caso il solo Pedro Acosta sulla KTM del team GasGas, ai tester Dani Pedrosa e Pol Espargaro (KTM), Michele Pirro (Ducati) Cal Crutchlow (Yamaha), Stefan Bradl (Honda) e Lorenzo Savadori (Aprilia), e ai piloti ufficiali di Honda e Yamaha, le due case che hanno ottenuto concessioni dalla FIM per recuperare il gap accumulato dagli altri tre costruttori, e dunque Luca Marini e Joan Mir (Honda Repsol), Johann Zarco e Takaaki Nakagami (Honda LCR), Fabio Quartararo e Alex Rins (Yamaha Monster Energy). Più che i tempi, l'attenzione di tutti è stata sulle novità introdotte dalle varie case, come la Honda, che ha moltiplicato le ali sul codone (tre per parte), e la KTM a cui sono spuntati ''i baffi'', un paio di ali poste sopra al parafango anteriore. Di seguito i tempi della tre giorni di Sepang, abbattuti di un secondo tra day 1 e day 2, nonostante un violento acquazzone che ha interrotto il lavoro in pista al venerdì.

Risultati Shakedown Test di Sepang - Day 1 (1 febbraio 2024)

1 Dani Pedrosa (Red Bull KTM Factory Racing) 1:59.233

2 Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) +0.152

3 Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) +0.182

4 Stefan Bradl (HRC Test Team) +0.627

5 Michele Pirro (Ducati Lenovo Team) +1.633

6 Cal Crutchlow (Yamaha Factory Racing) +1.780

7 Lorenzo Savadori (Aprilia Racing) +2.576

Risultati Shakedown Test di Sepang - Day 2 (2 febbraio 2024)

1 Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) 1:58.241

2 Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) +0.283

3 Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) +0.290

4 Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) +0.409

5 Dani Pedrosa (Red Bull KTM Factory Racing) +0.431

6 Joan Mir (HRC Repsol Honda Team) +0.846

7 Johann Zarco (Castrol Honda LCR) +0.850

8 Luca Marini (HRC Repsol Honda Team) +0.971

9 Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda LCR) +1.028

10 Stefan Bradl (HRC Test Team) +1.529

11 Cal Crutchlow (Yamaha Factory Racing) +1.633

12 Michele Pirro (Ducati Lenovo Team) +1.915

13 Lorenzo Savadori (Aprilia Racing) +3.638

Risultati Shakedown Test di Sepang - Day 3 (3 febbraio 2024)

In arrivo il 3 febbraio dopo le ore 11

Pubblicato da Simone Valtieri, 02/02/2024