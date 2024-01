GP Argentina: ufficiale la cancellazione, si accorcia la stagione 2024

Dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, oggi è arrivata l'ufficialità: FIM, IRTA e Dorna Sports hanno confermato la cancellazione del GP Argentina 2024. La decisione è stata presa dopo che il Promoter ha comunicato che al momento non è in grado di garantire i servizi richiesti affinché l'evento si disputi secondo gli standard richiesti dalla MotoGP.

SEVERA AUSTERITY Alla base dell'annullamento della gara sudamericana ci sono le politiche di austerity imposte dal neo presidente argentino Javier Milei. L'evento in programma sul circuito di Termas de Rio Hondo era già saltato nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia.

IL NUOVO CALENDARIO Il GP Argentina era in programma il prossimo 7 aprile e sarebbe dovuto essere il terzo appuntamento della stagione 2024. La MotoGP, specificando di sperare in un ritorno a Termas de Rio Hondo nel 2025, ha comunicato che l'evento non verrà sostituito. Dopo l'esordio in Qatar il 10 marzo e l'appuntamento in Portogallo del 24, dunque, il motomondiale tornerà in azione tre settimane dopo con il GP Americhe in programma ad Austin. Il campionato ai nastri di partenza scende dunque a 21 appuntamenti.

Pubblicato da Luca Manacorda, 31/01/2024