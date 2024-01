Lo shakedown di Sepang dà il via alla MotoGP 2024: chi vedremo in pista

La tre giorni malese dà il via alla nuova stagione: ecco chi vedremo in azione

Mentre alcuni dei protagonisti del Motomondiale sono in pista a Portimao assieme ai colleghi della Superbike, la MotoGP si appresta ad avviare ufficialmente la stagione 2024. Da giovedì il circuito di Sepang, in Malesia, ospiterà il consueto shakedown: tre giorni di test che vedranno in azione collaudatori, rookie e piloti titolari di alcuni team a cui sono state concesse delle eccezioni per recuperare il gap dagli avversari.

LE NOBILI DECADUTE In quest'ultima categoria rientrano i team Honda e Yamaha. Saranno ben sei i piloti HRC in azione questa settimana: Luca Marini e Joan Mir per Repsol Honda, Johann Zarco e Taka Nakagami per LCR Honda e i collaudatori Stefan Bradl e Takumi Takahashi. Per il team Monster Energy Yamaha scenderanno in pista i titolare Fabio Quartararo e Alex Rins, il collaudatore Cal Crutchlow e il Test Team Yamaha, tutti impegnati a rendere competitiva la nuova Yamaha M1.

BIG A RIPOSO L'unico altro titolare in pista sarà il rookie Pedro Acosta che farà così il suo debutto sulla Red Bull GASGAS Tech3. Assieme a lui ci sarà anche la formazione Test di KTM con i veterani Dani Pedrosa e Pol Espargaro. Per Ducati e Aprilia, le moto 2024 saranno portate al battesimo della pista dai collaudatori Michele Pirro e Lorenzo Savadori. La prossima settimana, invece, scatteranno i test ufficiali e in quella occasione vedremo in pista tutti i protagonisti della stagione 2024 della MotoGP.

